Şahan Gökbakar’ın ‘Tortum Şelalesi kurudu’ iddiasına videolu yanıt: “Hepsi yalan işte bu gerçek” Tortum Şelalesi ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar’ın sosyal medya hesabından ‘Tortum Şelalesi kurudu” paylaşımının üzerine Erzurum Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, çektiği video ile yanıt verdi. Aktoprak videoda gürül gürül akan şelaleyi göstererek “Hepsi yalan işte bu gerçek” dedi.

Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi 15 Şubat tarihinde kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı. Erzurum Valisi Okay Memiş'in girişimleriyle şelale tadilattan 9 gün sonra eski haline kavuştu. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, tadilat yapıldığı sırada Tortum Şelalesi'nin çekilen fotoğrafını sosyal medyada ‘Tortum Şelalesi susuz kaldı” açıklamalarıyla paylaşması üzerine Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’tan oyuncuya cevap gecikmedi. Tortum Şelalesi'nin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Aktoprak, “Tortum Şelalesi gürül gürül. Yalana itibar etmeyin gerçeğe itibar edin. Tortum Şelalesi kurudu gibi dezenformasyon yapanlar gelip görsünler. Hepsi yalan işte bu gerçek” ifadelerine yer verdi.



Tortum Şelalesinin susuz kaldığını iddia edenlere sert tepki gösteren Aktoprak, İHA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi'ndeyiz. Küresel ısınma ve yağışların azalmasından kaynaklanan debisinin azaldığı vaki olmuştur. Ama şelalenin kuruduğunu tarih yazmamıştır. Özellikle yağışların artması ve karların erimesiyle şelalemiz şuan ki görünümünü almıştır. Tortum Şelalesi gürül gürül akıyor. Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Tortum şelalesi kurudu gibi sosyal mecralardan algı yapanları buraya davet ediyorum. Gerçeği bilmeden yalan haber üzerine değerlendirmede bulunursanız yanlış yaparsınız. Herkesi Erzurum Uzundere ilçesine bekliyorum“ dedi.

Yılın dört mevsimi binlerce turisti ağırlayan doğa harikası şelale drone ile havadan görüntülendi. 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişliğe sahip.

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