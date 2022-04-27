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OSB ailesi iftarda buluştu Başkan Urkuç: Ekonomimiz için büyük çaba harcıyoruz

İHA

Erzurumlu sanayiciler iftar yemeğinde buluştu. 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun organize ettiği gecede konuşan Başkan Murat Urkuç, "Günümüzde yaşadığımız bir takım sıkıntı ve zorluklara rağmen ülke ve şehir ekonomisi için büyük bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

OSB ailesi iftarda buluştu Başkan Urkuç: Ekonomimiz için büyük çaba harcıyoruz

Erzurumlu sanayiciler iftar yemeğinde buluştu. 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun organize ettiği gecede konuşan Başkan Murat Urkuç, “Günümüzde yaşadığımız bir takım sıkıntı ve zorluklara rağmen ülke ve şehir ekonomisi için büyük bir çaba sarf ediyoruz” dedi.
Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğini yaptığı iftar programı Hilton Otel’de düzenlendi. Yemeğin ardından davetlilere konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, Türkiye’de 4’üncü olarak kurulan Erzurum 1. OSB’nin Anadolu’nun kalkınmasında çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.
Başkan Urkuç, “Tarih boyunca ‘ticaret kenti’ olarak anılan kadim şehrimiz, Cumhuriyet dönemine de damgasını vurmuş, temellerini attığı Cumhuriyet’le birlikte ekonomiye yön vererek, bizden sonra kurulan OSB’lere de örnek teşkil etmiştir ve tabi katkıları da yadsınamayacak derecede büyüktür. OSB’miz bugün de geçmişten gelen gelenekle her şeye rağmen şehir ve ülke ekonomisini hareketlendirmek, istihdamı artırmak için büyük bir gayret sarf etmektedir” dedi.
“Sanayicilerimiz kilit rol oynuyor”
Türk ekonomisinin hedeflediği zirveye ulaşmasında sanayicilerin büyük rolü olduğunu vurgulayan Başkan Urkuç, şöyle dedi: “Ülkesini seven, bu sevgi ve inançla üreten sanayicilerimiz, sadece bugünü yarını değil, geleceği kurgulayarak yatırım ölçekleri belirliyor ve Türk ekonomisinin zirveye ulaşmasında kilit bir rol oynuyor. Bakın lütfen burada altını özenle çizmek istediğim konu şudur ki; günümüzde yaşadığımız bir takım sıkıntı ve zorluklara rağmen ülkemizi kalkınma hedeflerine taşıyabilecek en önemli argüman OSB’ler ve sanayicilerimizdir. Bu gerçek unutulmamalıdır. Ticaret hacimlerini artırma gayretiyle sanayiyi daha ileriye taşımak için gecesini gündüzüne katan Erzurumlu müteşebbislerimiz, bu noktada büyük bir teşekkürü ve alkışı hak etmektedir.”
“Bize ağabeylik yaptılar”
Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e de teşekkür eden Başkan Murat Urkuç, “Sanayiciler olarak bu çatı altında birlik beraberlik içinde, Valimiz Sayın Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Çünkü OSB Yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana bizlere Vali ya da Başkanlıktan öte adeta ağabeylik yaptılar. Üretim ve istihdam adına her türlü talebimize olumlu yanıt veren ve her daim yanımızda olan Sayın Memiş ve Sayın Sekmen’e sanayicilerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Sekmen: Her zaman sizlerin yanındayız
Kentte sanayinin gelişmesi adına her türlü desteği sağlama gayretinde olduklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise her daim üreticilerin yanında olduklarını dile getirdi. Başkan Sekmen şöyle dedi: “Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş ile birlikte kadim şehrimizin iktisadi gelişimi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Kentimizin nihai kalkınma hedefi istihdam ile doğru orantılıdır. 8 yılda bu aziz şehre 15 binin üzerinde istihdam sağladık. Bir istihdam ve sanat okulu olarak nitelendirilen ESMEK'lerde sektörlere ara eleman yetiştiriyoruz. İş insanlarımızın bu kente yatırım yapmaları için her alanda her sektörde yoğun bir mücadelemiz var. Bölgesel açıdan hinterlandı geniş önemli ekonomik koşullara sahibiz. Sayın Valimiz ve iş adamlarımızla birlikte bu aziz şehrin makûs talihini yeneceğiz."
Vali Memiş: Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz
Tek gayelerinin Erzurum'a Erzurumluya hizmet etmek olduğunu ifade eden Vali Okay Memiş de, “Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz” dedi. Erzurum’un turizmde, tarımda, hayvancılıkta ve sağlık yatırımlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir şehir olduğunu ancak sanayileşmenin yeterli olmadığını kaydeden Memiş, şunları söyledi: “Sanayileşmede o kadar iyi değiliz. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde zeminle ilgili bir problem yaşadık. Ancak burası heyelan bölgesi değil. Burada fabrikalar yapılır ancak 'Astarı yüzünden daha pahalıya gelir' denildiği için bizler de bir arayış içine girdik. Büyük bir mücadelenin sonunda başta Erzurum Milletvekilimiz Sayın Recep Akdağ ve milletvekillerimizin sayesinde askeriyeye ait olan bir yeri devraldık. Belediyemizde yaptığımız çalışma sonucu burayı 3 milyon metrekare alana çıkarıyor ve 300’e yakın fabrika yapılacak bir alan oluyor. Ülkenin sanayileşmiş, kalkınmış illeri neyse Erzurum'u da o noktaya getireceğiz. Şimdiden Organize Sanayi Bölgesi için ön sözleşmeleri imzalamaya başladık. O kadar talep var ki sadece bir fabrika 50 dönüm yer istiyor ve artı 5 bin istihdam sözü veriyor, bu tür talepler var 2. Organize Sanayi Bölgesi için güneş enerji sistemini kurmak için çalışmalar başlattık. Biz, krizi fırsata çevireceğiz. Erzurum’u üreten bir kent yapmak istiyoruz. Tek gayemiz Erzurum'a Erzurumluya hizmet etmek. Sokakta gezen vatandaşımıza iş bulmak. Devletin tek kuruşunu heba etmiyoruz. Yatırıma, istihdama harcıyoruz. Biz temelini oluşturuyoruz, sanayicimiz fabrikasını kurup istihdama yönelmesinin önünü açıyoruz. Hep birlikte, sizlerle yolumuza devam edeceğiz.”
Bu arada iftar yemeğine AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Mutlu, DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürü İhsan Ateş, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı Mehmet Melik Kaya, BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

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