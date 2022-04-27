Prof. Dr. Yağanoğlu: Bölgesel tarım konseyleri, bilim kurulları oluşturulmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Yağanoğlu: Bölgesel tarım konseyleri, bilim kurulları oluşturulmalı

DHA

Prof. Dr. Yağanoğlu: Bölgesel tarım konseyleri, bilim kurulları oluşturulmalı


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Vahap Yağanoğlu, dünyanın gıda krizine doğru gittiğini belirterek, Türkiye'nin de bir an evvel tedbir alması gerektiğini söyledi. Tarım konseyleri ve bilim kurulları oluşturulmasını öneren Yağanoğlu, aile işletmelerinin SGK şemsiyesi altına alınarak desteklenmesinin faydalı olacağını söyledi.
Pandemiyle başlayan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle devam eden süreçte tarımda üretim daralması yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Vahap Yağanoğlu, dünyanın gıda krizine doğru gittiğini bildirdi. Bu olumsuzluklardan Türkiye'nin de etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Yağanoğlu, üretimi artırıcı mekanizmaların ortaya konulması gerektiğini kaydetti. Tarım üretim ve ticaretini elinde bulunduran ülkelerin diğer ülkelerden daha güçlü olacağını belirten Prof. Dr. Yağanoğlu, üretimi artırmanın yolları olduğunu vurguladı.
TARIM KONSEYLERİ OLUŞTURULMALI
Türkiye'nin hiç vakit kaybetmeden bütün bölgeler için tarım konseyi oluşturması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yağanoğlu, "Tarım konseylerinde üretici birlikleri, çiftçi birlikleri, ziraat odaları, ziraat fakültesinin bilim adamları, tarım kuruluşları, planlama yetkilileri, önder çiftçiler bulunmalı. Konsey, her bölgenin tarım haritasını önüne koyarak, acaba biz nerede hangi parselde hangi üretimi yapabiliriz, hangi alanda hangi üretim yapabiliriz. Tarlaya kadar parsele kadar inebilirler. O parselin eksikleri, toprak bakımından ne tür sıkıntılar var, su yönünden ne kadar bir gerekliliği var, bütün bunları ortaya çıkararak çiftçileri yönlendirmesi lazım. Çiftçiyi biz yönlendirmez, teşvik etmezsek çiftçi tarımı bırakır, tarımdan uzaklaşır. Tarımdan uzaklaşan bir çiftçiyi tekrar geri döndürmek fevkalade zordur" dedi. 
TARIMA BİLİM KATILMALI
Her bölge için tarım bilim kurulları oluşturularak üretime bilimin dahil edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yağanoğlu, "Bilimin olmadığı tarımda beklenen üretim olmaz. Üretim artık son sınırlarına yaklaşmıştır. Bu bölgede şeker pancar üreticilerinin alacakları ürün 4-5 tondur ama 15-16 ton olamaz. Fakat bilimi katarak, inovasyonu geliştirerek, teknolojiyi tarıma katarak bütün bunların gereklerini yerine getirdiğimiz zaman bu biyoçeşitliliğe sahip ülkemizin daha iyi üretim yapmasını elde edebiliriz" diye konuştu.
İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ, FİYAT SÜRECİ İYİ PLANLANMALI
Türkiye'de en önemli sorunlardan birisinin de gıda israfı ve fiyat planlaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yağanoğlu, şöyle devam etti:
"Tarladan sofraya kadar olan süreçte gıdaların önemli bir bölümü israf edilmektedir. Bu israfın önüne geçilmesi gerekir. İsraf yerine göre yüzde 14 ile 20 arasındadır. Bu önemli bir miktardır. Mutlaka israfı önleyici çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunun yanında çok iyi planlanmış depoların olması gerekiyor. Fazla ürünün ziyan olmayacak, sokağa dökülmeyecek, depolarda saklanarak koşullarına uygun olarak onun daha ileride kullanılması sağlanacaktır. Bir başka durum fiyat artışları. Gıdada meydana gelen fiyat artışlarının yani tarlada üretilen bir ürünün sofraya kadar gelen süreçteki zincirin iyi bir şekilde planlaması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer fiyat artışı söz konusuysa bunun çiftçiye yansıması da söz konusudur. Hiçbir şekilde akıldan çıkarılmaması gereken bir durum köylü mutluysa, şehirli de mutludur, toplum da mutludur. Köyleri şehirlere aktarma yerine, köylerin doğal yapısını iyileştirerek, çiftçilerin eksiklerini gidererek, onlara yeterli desteği vererek tarımda yerinde yapmaya özen gösterilmelidir. Ülkemizde çiftçilerin yüzde 80'inden fazlası aile işletmelerdir. Yani kendi aile haneleriyle bireyleriyle tarım yapanlar. Bunların yanında olmalıyız, belki de sosyal sigorta teşvikleri ile sosyal sigorta şemsiyesine bunları almalıyız. Bu şekilde ne tarımı bırakırlar neden üretimden vazgeçerler. Bütün bunları yaptığınız takdirde Türkiye'de üretimimizi arzu ettiğimiz noktalara çekebiliriz."
'BÖYLESİNE BİR ÜLKENİN HOLLANDA'NIN ALTINA DÜŞMESİ KABUL EDİLEMEZ'
'Dünyada hiçbir ülke bizim gibi değildir" diyen Prof. Dr. Yağanoğlu, "Hollanda her zaman örnek verilir. Dünyada ikinci büyük üretim alanıdır. Hollanda'da 1 milyon hektar tarım alanı vardır, Türkiye'nin tarım alanı 25 milyon hektardır. Onun 25 katıdır. Böylesine bir ülkenin Hollanda'nın altına düşmesi asla kabul edilemez. Onun için bu üretim mekanizmaları devreye sokularak bilimi de bunun içerisinde mutlaka görerek üretimi artırıcı önlemlerin, çiftçiyi destekleyici politikaların mutlaka geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-04-27 10:01:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Naim Karataş: “Bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz”
YEREL HABERLER Naim Karataş: “Bugünü her gün yaşamaya gayret ...
Başkan Yaşar’dan kadir gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan kadir gecesi mesajı
OSB ailesi iftarda buluştu Başkan Urkuç: Ekonomimiz için büyük çaba harcıyoruz
YEREL HABERLER OSB ailesi iftarda buluştu Başkan Urkuç: Ekonomimiz ...
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel’den ABD Başkanı Biden’e tepki “Türklerin şerefli geçmişinde ne soykırım ne de katliam bulunmamaktadır” "EOKA mensubu Rumların 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri 'soykırım' olarak tanıyabilirsiniz"
YEREL HABERLER Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. ...
Öz: Kadir Gecesi hasat mevsimidir
YEREL HABERLER Öz: Kadir Gecesi hasat mevsimidir
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki
YEREL HABERLER Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a ...
MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa’da ...
Şahan Gökbakar’ın ‘Tortum Şelalesi kurudu’ iddiasına videolu yanıt: “Hepsi yalan işte bu gerçek” Tortum Şelalesi ihtişamıyla göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Şahan Gökbakar’ın ‘Tortum Şelalesi kurudu’ iddiasına ...
Vali Memiş Kuran kursu öğrencileri ile iftar açtı
YEREL HABERLER Vali Memiş Kuran kursu öğrencileri ile iftar açtı
Mühendislik öğrencilerine “teknik gezi”
YEREL HABERLER Mühendislik öğrencilerine “teknik gezi”
Faydalı Modelde Erzurum, Malatya rekabeti
YEREL HABERLER Faydalı Modelde Erzurum, Malatya rekabeti
7 yaşındaki Berat, Vali'yi sosyal medyadan evlerine çaya davet etti
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Berat, Vali'yi sosyal medyadan evlerine ...
Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran "kahraman baba"yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş minik Ceren Azra'yı kurtaran "kahraman ...
Biden'a Alaca Şehitliği'nden fotoğraflı tepki
YEREL HABERLER Biden'a Alaca Şehitliği'nden fotoğraflı tepki
Aziziye’den 24 Nisan tepkisi Başkan Orhan: “ABD kendi kanlı geçmişine baksın”
YEREL HABERLER Aziziye’den 24 Nisan tepkisi Başkan Orhan: “ABD kendi ...
Kılıçdaroğlu’na Kamil Aydın tepkisi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’na Kamil Aydın tepkisi
Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı gözyaşları ile anlattı Alaca’da 278 kişi acımasızca şehit edilip, kadın ve çocuklar bir ahıra doldurarak yakıldı
YEREL HABERLER Ermenilerin yaptığı zulmün acısı dinmiyor, katliamı ...
ETÜ atıcılığa damga vurdu
YEREL HABERLER ETÜ atıcılığa damga vurdu
Ramazan sokağı anaokulunda
YEREL HABERLER Ramazan sokağı anaokulunda
Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve hedefleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünde 2022 yılı program ve ...
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü personeli iftar ...
Öğrencilerden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Öğrencilerden anlamlı etkinlik
Raif Azak İmam Hatip Ortaokulundan 15 eTwinning projesi
YEREL HABERLER Raif Azak İmam Hatip Ortaokulundan 15 eTwinning ...
Erzurum Patentte liderliğini korudu
YEREL HABERLER Erzurum Patentte liderliğini korudu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.