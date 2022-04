Naim Karataş: “Bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında bu günün her güne yayılması için gayret edilmesi gerektiğine değinen Karataş İslam âleminin Kadir Gecesini kutladı.

Mesajında “Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız” ifadelerine yer veren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Kadir Gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. Kur’an gecesi olan bu gecede ibadetlerimizde, yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bu günü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz” diye belirtti.

Karataş mesajında: “Mübarek Ramazanı Şerif'in sonuna yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'anı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi bin aya değer, bir ömre bedel bir gecedir. Kadir Gecesi Kur’an gecesidir. Kadir Gecesi emsali olmayan bir gecedir. Kadir Gecesi, feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Kadir Gecesi'ni, Kur'anı Kerim'in kıymetini bildiğimiz müddetçe ihya etmiş oluruz. Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerimizde, yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz.

İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu kutsal gecenin getirdiği esenliğin, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı kuşatmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

