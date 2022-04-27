Kırkpınar’dan basın mensuplarına iftar

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İyi Parti İl başkanlığınca basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.

İftar yemeği sonrası değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, “Bu mübarek günlerde paylaşmanın, bir olmanın, birlik olmanın hazzını en üst seviyelerde yaşıyoruz” dedi.

Kırkpınar, İyi Parti olarak basına ve fikir hürriyetine verdikleri önemi anlattı.

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