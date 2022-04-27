Masa Tenisi teşvik müsabakaları sona erdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bağlamında Yakutiye Spor Salonunda Masa Tenisi Teşvik Turnuvası düzenlendi. 100'e yakın sporcunun katıldığı turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 23 Nisan Masa Tenisi Teşvik Müsabakaları yoğun ilgi gördü.

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen Teşvik Turnuvasına 100’e yakın sporcu katılırken, 10’un üzerinde hakem görev yaptı. Masa Tenisi Erzurum İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu ile Antrenörlerden Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu nezaretinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Masa Tenisi Teşvik Müsabakalarında küçük, yıldız, gençler ve büyükler kategorisindeki sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile GSİM Personel Şube Müdürü Sadrettin Üstün’ün de izlediği müsabakalarda sporcular madalya için yoğun çaba sarf etti.

Masa tenisi müsabakalarına katılımın yoğun olması yetkilileri sevindirdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün destekleri ile yapılan turnuvada bayan ve erkek masa tenisçiler dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Ferdi ve çiftler kategorilerinde yapılan müsabakalar yoğun ilgi gördü.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Masa Tenisi İl Temsilcisi İlhami Yavilioğlu da, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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