Börekli köyünde toplu mezar kazısı yapılacak Katliamın mağdurları için köyde şehitlik yapılıp, anıt dikilecek

Türk Tarih Kurumu tarafından Erzurum merkez Börekli köyünde toplu mezar kazısı yapılacak.

Ermenilerin büyük katliam yaptığı köylerden biri de Erzurum merkeze bağlı olan eski ismi Mahanda, yeni ismi Börekli köyü. Bu köyde yaşananlarla ilgili Türk Tarih Kurumu, geçtiğimiz aylarda bir araştırma ve çalışma yaptı.

Türk Tarih Kurumu katliamın mağdurlarının torunları ile görüştü. Yakınları Ermeni katliamından sağ kurtulan, onlarca akrabaları da katledilen köylüler, Ermeni mezalimini anlattı. Önümüzdeki aylarda Börekli köyünde kazı yapılacak. 100 yıl sonra da olsa katliamın mağdurları için köyde şehitlik yapılıp, anıt dikilecek.

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