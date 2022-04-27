Başkan Tanfer’den Kadir Gecesi mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajda ‘Kadir Gecesi'nin milletimize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum’ dedi.

Başkan Hüseyin Tanfer mesajında ‘Bin bir sevinçle karşıladığımız Mübarek Ramazan Ayı’nı Rabbimize bizleri bir sonraki Ramazanlara ulaştırması dua ve temennisiyle geride bırakıyoruz.

Kur'anı Kerim’de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini idrak ediyor olduğumuz bu kutlu gecede edeceğimiz dua ve ibadetlerin kabul olmasını, yapacağımız hayır ve hasenatların ebedi huzurumuza vesile olmasını Cenab ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Semaya açılan ellerin boş çevrilmediği, günahların bağışlandığı bu mübarek geceden bizler de sonuna kadar istifade etmeliyiz. Birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmeliyiz.

Manevi duyguların daha da anlam kazandığı mağfiret dolu bu gecenin tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu günlere vesile olmasını diliyor, Aziz milletimizin, değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kadir Gece’sini tebrik ediyorum’ ifadelerine yer verdi.

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