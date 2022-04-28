Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı

Araştırma Üniversitesi süreci içerisinde kurulan Sektör/Odak Alanı Koordinatörlüklerinin yöneticileriyle bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, iş modellerinin uygulamaya konulmasını yönünde gerekli planlamaları yaptı.

YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçilen kurumların Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmelerinin yapıldığı Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısının ardından Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Sektör/Alan Odak Koordinatörlüklerinin yapacağı çalışmaları görüşmek ve gelecek sürecin planlamasını yapmak üzere birim koordinatörleri ile bir araya gelen Rektör Çomaklı ile yönetimi, üniversite adına böylesine önemli bir sürecin istişare ile daha da başarılı bir şekilde yönetileceğinin altını çizdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısında vurgulanan üniversitelerin öncelikli alanlarının yanı sıra yetkin oldukları sağlık, ileri teknoloji ve sosyal bilimler alanlarıyla da çeşitli eşleştirilmelerin yapıldığını aktaran Rektör Çomaklı, bu çerçevede Atatürk Üniversitesi bünyesinde belirlenen alanlarla ilgili koordinatörlüklerin kurulduğunu ve zaman kaybetmeden çalışmalara başlandığını dile getirdi.

Rektör Çomaklı: “Çözümü Beklenen Sorunlara Katkıda Bulunmamız Gerekiyor”

Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri projesinin Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda uygulamaya koyduğu çalışma anlayışıyla örtüştüğünü belirten Rektör Çomaklı: "Araştırma üniversitesi olarak çalışmalarımızı somut ve topluma fayda üreten bir anlayışla yaparak bizlerden çözümü beklenen sorunlara katkıda bulunmamız gerekiyor" dedi.

Atatürk Üniversitesinin 65 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesi ile araştırma anlayışını yeni bir evreye taşımayı hedeflediklerini aktaran Çomaklı, bu hedefin gerçekleştirilmesiyle birlikte dünya üniversiteleri arasında ilk 500, ülkemizde ise ilk 10 üniversite arasına girmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası ölçekli önemli araştırma projelerinin altına imza attıklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, araştırma üniversitesi ile başlayan bu yeni dönemde tüm beklentilere araştırma odaklı girişimci çözümler üreterek cevap vereceklerini sözlerine ekledi.

“Atatürk Üniversitesi, En Fazla Alanla Eşleştirmesi Gerçekleşen İlk 5 Üniversiteden Birisi Olmuştu”

YÖK Başkanlığının değerlendirmeleri neticesinde Atatürk Üniversitesinin, 11. Kalkınma Planında yer alan sektör başlıklarından Kimya ve Gıda Arz Güvenliği alanlarında eşleştirmesi gerçekleştirilmişti. Ayrıca odak alanlarından Sağlık alanında Klinik AraştırmalarAşı, Fen/Mühendislik alanında Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler, Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri ve Yapay Zekâ Teknolojileri alanlarında ve Sosyal alanında ise İktisat ve Eğitim alanlarında Atatürk Üniversitesi yetkinliğini kanıtlayarak eşleştirmelerde yer almıştı. Toplamda 15 alanda eşleştirmesi gerçekleşen Atatürk Üniversitesi bu doğrultuda, devlet araştırma üniversiteleri arasında en fazla alanla eşleştirmesi gerçekleşen ilk 5 üniversiteden birisi olmuştu.

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