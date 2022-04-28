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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç ay camiye düzenli geldi, bisiklet kazandı

İHA

Üç ay camiye düzenli geldi, bisiklet kazandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde müftülüğün ‘Haydi çocuklar camiye, namazımı kılıyorum hediyemi alıyorum’ sloganıyla başlattığı projede Muzaffer Çavuş Vakıf Camii imam hatibi Arif Macit, Kadir Gecesi 90 Kur'an kursu öğrencisini ödüllendirdi.
Üç aylarda hayata geçirilen projede camiye gelen Kur'an kursu öğrencilerinden 5 yaşındaki Eyup Furkan Yıldırım en yüksek puanı alarak bisiklet sahibi olurken, diğer öğrencilere de Kadir Gecesi'nde bayram harçlığı dağıtıldı. Teravi namazı sonrası öğrencilere hediyeleri verildi. Daha sonra Sakalı Şerif öğrencilerin ve cemaatin ziyaretine açıldı.
Muzaffer Çavuş Vakıf Camii imam hatibi Arif Macit, “Üç aylara özel camimizde açmış olduğumuz mini maketle çocuklara hediyeler dağıttık. Özellikle Recep, Şaban, Ramazan ayında gelen çocuklara müezzin arkadaşımla birlikte puan verdik, birinci olan öğrencimize sürpriz olarak bisiklet hediye ettik. Diğer öğrencilerimize bayram haçlığı takdim ettik. Ben bu vesileyle annebabalarına hem de Eyup Furkan’a çok teşekkür ederim. Furkan hem okuluna devam etti hem de camimize geldi. Tatillerde namazını camimizde kıldı. Hal ve hareketlerine müezzin arkadaşla birlikte puanlamamız sonucu hediyeyi hak etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Yine camimize de bekliyoruz” dedi.
Bisiklet kazanan Eyup Furkan Yıldırım, “Bu camiye geliyorum. Hocam bana bu bisikleti verdi. Çok mutluyum ve bir daha geleceğim, böyle hediyeleri kazanmaya çalışacağım. Bisikletim küçüktü, şimdi büyük bisikletim oldu” dedi.
Caminin müezzini Yusuf Demirtaş ise, “Bu sene bu camideki ilk Ramazan'ımı geçiriyorum. Cemaatiyle, çocuklarıyla çok farklı bir Ramazan geçirdim. Hocamla birlikte farklı bir proje yaparak camiye market açtık çocukları camiye ısındırmak için. Çok güzel oldu, çokta başarılı oldu. Çok güzel verimler aldık. Çocuklarımız camiyi sevdiler, biz de Kadir Gecesi'nde onlara bir hediye verelim dedik. Yardımlarını esirgemeyen bütün hayırseverlerden Allah razı olsun” dedi.
Birinci olan Eyup Furkan Yıldırım’ın babası Hasan Yıldırım, “Mahallemizin imamı ve müezzinine çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza böyle bir fırsat tanıdıkları için, çocuklarımızı internetten uzaklaştırarak farklı aktiviteler sundukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Oğlum birinci oldu. Çok gururluyum. Çocuklarımızı camiye alıştırdılar, Kur'an ahlakıyla yetiştirdiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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