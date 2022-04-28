Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu

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Erzurum'da Kadir Gecesi dolayısıyla Ulu Camii'nde Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu.

Ulu Camii'nde teravih namazını kılmaya gelen Erzurumlular, camiyi doldurdu. Kılınan teravih namazının ardından Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'i Erzurumlulara gösterildi. Salavatlar getiren ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Cami imamı Sakalı Şerif'i elinde tutarken, vatandaşlar ellerini Sakalı Şerif'e sürerek dualar okudu. Bazı kişilerin ise Sakalı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalışması izdihama sebep oldu.

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