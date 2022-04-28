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SBL öğrencilerinin iklim değişikliği hakkındaki proje çalışmaları beğeni topladı

İHA

SBL öğrencilerinin iklim değişikliği hakkındaki proje çalışmaları beğeni topladı

Erzurum Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri “İklimi Değil Kendini Değiştir” adlı eTwinning projesi ile öğrenci ve velilerini iklim değişikliği konusunda bilinçlendirdi.
Beden Eğitimi Öğretmeni Yasin Karakaş ortağı olduğu de Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 2 olmak üzere 12 ortak okulun katılımından oluşan 77 öğrencinin katılımı ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen program çerçevesinde İklim değişikliği konusunda eş güdümlü ve eş zamanlı çevrimiçi seminerler, enerji tasarrufu içerikli karikatürler, atık kıyafetlerden alışveriş çantası yapımı, akrostiş şiir yazımı, tohumlar ağaç dikimi etkinliği, Geleceğe Nefes projesine fidan bağışı, okullarımıza atık kutuları kazandırma gibi bir çok etkinlikler hayata geçirildi.
Çok verimli aktif katılımlı etkinliklerin yanı sıra teknoloji kullanımının web 2.0 araçlarıyla desteklendiği proje çerçevesinde farklı illerden farklı ortaklarla bir araya gelerek gerçekleştirilen programda ayrıca sosyal gelişmeye de katkı sağlanmış oldu.
Öte yandan Öğrenci velilerine uygulanan proje değerlendirme anketleri ile çevre bilinci oluşturmada da önemli katkı sağlandı.

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