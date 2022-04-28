Veteriner hekim adayları önlüklerini giydi

Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler ile pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl önlük giyemeyen 2. sınıf öğrencileri için geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci yakınları katıldı. Beyaz önlüklerinin takdim edildiği törende bir konuşma gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam; beyaz önlüğün saflığın ve sadeliğin simgesi olduğunu ifade ederek: “Sevgili öğrenciler, çalışmalarınız sırasında kirlenecek beyaz önlüklerinizin temizlenmesi kolaydır. Ancak beyazın sembolündeki vicdan ve öz kirlenirse temizlenmesi çok zor. Artık sizler veteriner hekimsiniz. 180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan böylesine önemli ve kıymetli bir mesleğin unvanı, adınızın önünde ayrılmaz bir parça olacak. Bu nedenle mazisinde nice örnek şahsiyetler olan bu mesleğe, hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum” dedi.

Veteriner hekimliğin zor bir eğitim süreci olduğunu, bu sebeple öğrencilere birbirleriyle ve akademisyenlerle iyi ilişkiler kurmaları tavsiyesinde de bulunan Dekan Sağlam, veteriner hekimliğin, hayvan sağlığı ile beraber kamu sağlığı ve güvenli gıdaya erişim sağlaması bakımından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek: “Bu süreçte desteklerini daima arkamızda hissettiğimiz ve her türlü ihtiyacımıza anında cevap veren Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya tüm katkıları için teşekkür ediyor, bugün burada heyecanlarına ortak olduğumuz öğrencilerimize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.

Tören; akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ve veteriner hekimler tarafından öğrencilere takdim edilen beyaz önlüklerin giyilmesiyle sona erdi.

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