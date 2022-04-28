Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp

Murat AYDN/ OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Olur ilçesinde kafa kafaya çarpan 2 otomobil, Olur Çayı´na uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi suda kayboldu, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpışıp, ardından Olur Çayı´na uçtu. Otomobillerde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 3 kişi ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Erzurum AFAD´dan 4´ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarmadan 4, JAK´tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma´dan (SAK) 5 personel olmak üzere toplam 24 kişi sevk edildi. Ekipler, Olur Çayı´nda 1 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 2 kişinin bulunması için başlatılan aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN
2022-04-28 20:56:05
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