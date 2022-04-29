Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti

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Erzurum Sosyal İktisadi Araştırma ve Geliştirme Vakfı (ESAV) Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Dernek yetkilileri, 15 Haziran tarihinde Ankara’da yapılacak olan, “8. Ankara Erzurum Günleri” ve 2429 Mayıs Kocaeli’de düzenlenecek olan “Erzurum Tanıtım Günleri” hakkında bilgi verdi.

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