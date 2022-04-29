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Gökyüzü meraklıları Temmuz'da Erzurum’da buluşacak

İHA

Temmuz ayında Erzurum'da yapılacak olan 2022 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği bağlamında yerel paydaşlarla bir araya gelinen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Gökyüzü meraklıları Temmuz'da Erzurum’da buluşacak

Temmuz ayında Erzurum'da yapılacak olan 2022 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği bağlamında yerel paydaşlarla bir araya gelinen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde yapılacak olan Gökyüzü Gözlem Etkinliği için düzenlenen ön heyet toplantısına; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile ilgili kurum yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Etkinliğin Türkiye Uzay Ajansı (TUG), Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, KUDAKA ve DAG iş birliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Okay Memiş, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ve Konaklı bölgesinde yapılması planlanan etkinliğin Erzurum için önemine değindi.
22 yıldır Antalya’da düzenlenen gözlem etkinliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Diyarbakır’dan başlayarak Anadolu’ya yayılacağını aktaran Vali Memiş, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce gökbilim meraklısının Erzurum’da buluşacağını ifade etti.
Rektör Çomaklı: “DAG Şimdiden Cazibe Merkezleri Arasına Girdi”
Türkiye’nin, dünyada kendi teleskobunu ve görüntüleme sistemlerini milli olarak tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmesini sağlayan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesinin bir yandan fiziki hazırlıklarının tamamlanması için gün sayılırken diğer yandan da iş birliği protokolleri ve bilimsel görüşmeler yapılmaya devam ediyor.
Erzurum Valiliğinde gerçekleşen toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hem DAG’daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi hem de yapılması planlanan ve toplantının gündemini oluşturan etkinlik hakkında görüş ve önerilerini iletti. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 2012 yılından itibaren başarıyla yürütülen, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasındaki en büyük astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanındaki temel bilim yatırımı olan "Doğu Anadolu Gözlemevi”nin (DAG) kurulum çalışmalarının, 3 bin 170 rakımlı Erzurum KonaklıKarakaya Tepesinde tüm hızıyla devam ettiğini ve bu yılın sonunda ilk ışığın alınacağını belirten Rektör Çomaklı, DAG’ın şimdiden cazibe merkezleri arasına girdiğini ifade etti.
“Gözlem Şenlikleri, Etkinlikler ve Festivaller Erzurum’a Kazanç Getirecek”
DAG’ın bilimsel ve akademik çalışmaların yanında tüm gökyüzü tutkunlarının uğrak noktası olacağına inandığını aktaran Rektör Çomaklı, yapılması planlanan etkinlik, festival ve şenlikler ile merkezin Erzurum’un bu anlamda önemli merkezlerinden birisi olacağına dikkat çekti. Planlanan bu etkinlikler çerçevesinde katılımcıların uzay fotoğrafı çekmeyi öğrenebileceğini belirten Rektör Çomaklı, uzaya merak duyanların teleskoplarla gezegenleri ve galaksileri izleyebilecekleri bir ortamın oluşturabileceğini ifade ederek dolu dolu bir programın tüm Erzurumlular ile gökyüzü meraklılarını beklediğini ifade etti.
Türkiye'de astronomi bilimini toplum tabanına yaymak, atölye çalışmaları ile özellikle genç yaştaki bireylerin ilgisini bu alana çekmek, şehrin ve üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı sunmak, amatör astronomiye ilgiyi artırmak için gözlem şenlikleri, etkinlikler ve festivaller düzenlemenin önemine değinen Rektör Çomaklı, bu ve benzeri toplantıların Erzurum’a kazanç getireceğinin de altını çizerek değerlendirmesini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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