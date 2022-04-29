Bayram öncesi ‘tatlı’ mesai Erzurum’da tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Mor baklaya rağbet çok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesi ‘tatlı’ mesai Erzurum’da tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Mor baklaya rağbet çok

İHA

Bayram öncesi ‘tatlı’ mesai Erzurum’da tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Mor baklaya rağbet çok

Ramazan Bayramı'nda en fazla tüketilen yiyecek olan baklava için tatlıcılarda telaş başladı. Erzurum’da müşterilerine siparişleri yetiştirmek için güçlük çeken tatlıcılar ise çift vardiya usulüne göre çalışıyor.
Erzurum’da Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcılarda baklava mesaisi başladı. Tatlıcılar müşterilerine en taze baklavaları sunabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için tatlıcılar da personeller ise çift vardiya usulüne göre çalışıyor. Bayramda tepsi baklava siparişleri ise 3 bini bulmuş durumda. Öte yandan en fazla sipariş edilen çeşitlerin başında ise diyabet hastaları için özel üretilen ve sıfır şekerle yapılan mor baklava yer alıyor.

“Bayram mesaisinde siparişler 3 bin tepsiyi bulmuş durumda"
Ramazan Bayramı'nda siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyleyen baklava ustası Selami Atiş, “Ramazanın ilk gününden itibaren başladı yoğunluğumuz. Normal günlere göre Ramazanda dört katı iş yapıyoruz. Son hafta da çok yoğun oluyoruz. Günlük ortalama 250 tepsi baklava üretirken. Ramazanın son haftasında şehir içi, şehir dışı gönderilerimiz 3 bin tepsiyi buluyor. Son hafta gece gündüz vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

“Mor baklaya rağbet çok”
Bayramda vatandaşların mor baklavaya daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Atiş, “Bütün Türkiye’ye yayıldı mor baklava, her tarafa yapılıyor. Ancak bizimkinin özelliği şerbetini şeker pancarından değil mor meyvelerden üretiyoruz. Bütün Türkiye’den talep çok özellikle Erzurum’da. Diğer baklavalar gibi yapılışı aynı ancak şerbeti mor meyvelerden üretildiği için biraz ekşi bir tadı oluyor. Sadece şeker hastaları değil normal insanlarda tüketiyor mor baklayı. Rağbet çok mor baklavaya, günlük 1 ton baklava yapılıyorsa bunun 200 kilosu mor baklava oluyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökyüzü meraklıları Temmuz'da Erzurum’da buluşacak
YEREL HABERLER Gökyüzü meraklıları Temmuz'da Erzurum’da buluşacak
Sporcular Kayakla sanal ortamda atlayacak
YEREL HABERLER Sporcular Kayakla sanal ortamda atlayacak
Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Memiş. ESAV heyetini kabul etti
Hedef Türkiye birinciliği
YEREL HABERLER Hedef Türkiye birinciliği
Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Oltu çayında kaybolan çifti arama çalışmalarına ...
Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 ...
Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor
YEREL HABERLER Kaza sonrası çaya düşen otomobildeki çift aranıyor
İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 kayıp Gölde kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı, 2 kişi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İki otomobil çaya düştü: 1 ölü, 2 yaralı, 2 ...
Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 kayıp
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpışan otomobiller çaya uçtu: 1 ölü, 2 ...
Veteriner hekim adayları önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Veteriner hekim adayları önlüklerini giydi
SBL öğrencilerinin iklim değişikliği hakkındaki proje çalışmaları beğeni topladı
YEREL HABERLER SBL öğrencilerinin iklim değişikliği hakkındaki proje ...
Kaybettiği kimliği başına dert açtı Yaşar Keleş: "Kimliğimi kaybettim perişan oldum"
YEREL HABERLER Kaybettiği kimliği başına dert açtı Yaşar Keleş: ...
Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu
YEREL HABERLER Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu
BB Erzurumspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Kocaelispor maçı hazırlıkları
Tansiyon, 16 yıldır güldürüyor
YEREL HABERLER Tansiyon, 16 yıldır güldürüyor
İmam ve cemaat, 15 yıldır ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği hazırlıyor
YEREL HABERLER İmam ve cemaat, 15 yıldır ihtiyaç sahiplerine iftar ...
İspir Belediye Başkanı Coşkun’dan HDP’li Paylan’a romanlı tepki HDP’li Milletvekili Garo Paylan’ı kınayan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, sözde ermeni iddialarının gerçek yüzünü öğrenmek isteyenlere “Müftü 1918” romanını tavsiye etti
YEREL HABERLER İspir Belediye Başkanı Coşkun’dan HDP’li Paylan’a ...
Erzurum’a konservatuvar sözü
YEREL HABERLER Erzurum’a konservatuvar sözü
Üç ay camiye düzenli geldi, bisiklet kazandı
YEREL HABERLER Üç ay camiye düzenli geldi, bisiklet kazandı
Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, Atmaca ailesinin iftar ...
Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı
Kışı uzun süren Erzurum’da yaz mesaisi başladı, lastikçilerde yoğunluk oluştu Bayram öncesi vatandaşlar lastikçilere akın etti
YEREL HABERLER Kışı uzun süren Erzurum’da yaz mesaisi başladı, ...
Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Sektör/Odak alanı koordinatörleri, Rektör Çomaklı ...
Husumetliler trafikte önce silah çekti, sonra sopalarla kavga etti
YEREL HABERLER Husumetliler trafikte önce silah çekti, sonra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.