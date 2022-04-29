Bayram öncesi ‘tatlı’ mesai Erzurum’da tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Mor baklaya rağbet çok

Ramazan Bayramı'nda en fazla tüketilen yiyecek olan baklava için tatlıcılarda telaş başladı. Erzurum’da müşterilerine siparişleri yetiştirmek için güçlük çeken tatlıcılar ise çift vardiya usulüne göre çalışıyor.

Erzurum’da Ramazan Bayramı öncesinde tatlıcılarda baklava mesaisi başladı. Tatlıcılar müşterilerine en taze baklavaları sunabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen baklava siparişlerini yetiştirmek için tatlıcılar da personeller ise çift vardiya usulüne göre çalışıyor. Bayramda tepsi baklava siparişleri ise 3 bini bulmuş durumda. Öte yandan en fazla sipariş edilen çeşitlerin başında ise diyabet hastaları için özel üretilen ve sıfır şekerle yapılan mor baklava yer alıyor.



“Bayram mesaisinde siparişler 3 bin tepsiyi bulmuş durumda"

Ramazan Bayramı'nda siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyleyen baklava ustası Selami Atiş, “Ramazanın ilk gününden itibaren başladı yoğunluğumuz. Normal günlere göre Ramazanda dört katı iş yapıyoruz. Son hafta da çok yoğun oluyoruz. Günlük ortalama 250 tepsi baklava üretirken. Ramazanın son haftasında şehir içi, şehir dışı gönderilerimiz 3 bin tepsiyi buluyor. Son hafta gece gündüz vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.



“Mor baklaya rağbet çok”

Bayramda vatandaşların mor baklavaya daha çok ilgi gösterdiğini ifade eden Atiş, “Bütün Türkiye’ye yayıldı mor baklava, her tarafa yapılıyor. Ancak bizimkinin özelliği şerbetini şeker pancarından değil mor meyvelerden üretiyoruz. Bütün Türkiye’den talep çok özellikle Erzurum’da. Diğer baklavalar gibi yapılışı aynı ancak şerbeti mor meyvelerden üretildiği için biraz ekşi bir tadı oluyor. Sadece şeker hastaları değil normal insanlarda tüketiyor mor baklayı. Rağbet çok mor baklavaya, günlük 1 ton baklava yapılıyorsa bunun 200 kilosu mor baklava oluyor” şeklinde konuştu.

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