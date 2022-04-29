Annenin cesedine ulaşıldı, babayı arama çalışmalarına devam ediliyor Çiftin kızlarının cansız bedenine dün ulaşılmıştı

Erzurum’un Olur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Oltu çayına düşen otomobilde kaybolan annenin cesedine ulaşılırken babayı arama çalışmalarına devam ediliyor. Aynı otomobilde bulunan kızının cesedine ise dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı.

Olur’da meydana gelen trafik kazasında Oltu istikametinden Artvin istikametine giden Özkan Ölmez’e ait 39 TD 124 plakalı otomobil ile Ormanağzı köyünden Olur istikametine giden 55 AFC 706 plakalı otomobil Olur Yeşilbağlar mahallesinde kafa kafaya çarpışmış, 2 kişi yaralanırken 3 kişi sulara kapılarak Oltu çayında kaybolmuştu.

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan Ormanağzı köyünde ebe olarak görev yapan dört aylık hamile Büşra Tosun'un cesedine ulaşıldıktan sonra bugün de anne Sevinç Bulut’un cesedine ulaşıldı. Baba Fevzi Bulut’u arama çalışmalarına devam ediliyor.

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