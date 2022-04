Erzurum Şehir Hastanesinde bir ilk, 5 santimlik kesiyle kalp ameliyatı yaptı Bu yöntemle kalp ameliyatı olan hastalar 5 gün içinde sağlığına kavuşuyor

Erzurum Şehir Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın’ın bulduğu yeni kesi yöntemiyle kalp ameliyatı olan hastalar 5 gün içinde sağlığına kavuşuyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın’ın bulduğu yeni kesi yöntemi ile artık ameliyat sonrası hastaların hem hastanede yatış süresi azalıyor, hem de hastane sonrası normal hayatlarına sorunsuz devam edebilmelerinin etkisini artıyor. Prof.Dr. Kayğın tarafından kullanılan yöntemle ameliyat olan iki hasta Erzurum Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Ağrı’nın Doğbayazıt ilçesinden ileri aort yetmezliği şikayeti ile hastaneye gelen 67 yaşındaki Hazal Demir’e tetkikler yapıldıktan sonra Prof.Dr. Mehmet Ali Kayğın ameliyata aldı. Ameliyatta yapılan 5 santimlik kesi ile hastanın aort kapağı değiştirildi. Kullanılan yeni yöntemle yoğun bakımda kalma süresini de azaltarak hastanın 5 günde sağlığına kavuşması sağlandı.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Kayğın, “Hazal hanım 67 yaşında bize ileri aort yetmezliği ve darlığı şikayetiyle başvurdu. Hastanın bu şikayetlerle kapak ameliyatı planlandı. Hepimizin bildiği gibi normal ameliyatlarımız açık kalpte iman tahtasının yaklaşık 2530 santimlik bir kesiyle yapılıyordu. Artık kesi yerine buradan yaklaşık 45 santimlik küçük bir kesiyle hastamızın aort kapağını değiştirdik. Bu kesi hasta için avantajları ne diye sorarsanız hastanın günlük aktivitesini çok rahatlatıyor. Yoğun bakımda kalmasını, kalıcı süresini kısaltıyor. Hastaneden de taburcu olma süresini kısaltıyor. Ayrıca hastanın normal açık kalp ve sterm kemiği yerine buradan yapılan kesi sonucunda hasta kollarını çok rahat kullanabiliyor. Enfeksiyon riski çok az. Ağrısı çok az oluyor. Günlük aktivitelerini çok rahat yapabiliyor. Diğer türlü klasik kesi de hastanın en az bir ay devamlı sırtüstü yatması gerekiyor ama bu kesiyle böyle bir rutinimiz yok artık. Hasta istediği pozisyonda çok rahat yatabiliyor. Normal kesiye göre bu avantajı kollarını çok rahat kullanabiliyor. Dışarıdan gelecek olan göğsündeki travmalara karşı herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Eğer araç süren bir kişi ise buradan taburcu olurken çok rahatlıkla arabasını kullanabiliyor. Emniyet kemerini takabiliyor. Güzel bir şekilde ameliyatını yaptık. Bundan sonra da bugün de taburcusunu planlıyoruz. Ameliyatın beşinci günü bugün Normalde bir hasta klasik keşide Yaklaşık bir hafta 10 gün gibi veya daha fazla sürede burada yatması gerekebiliyor. 5. gününde hastamız sağlığına kavuştu” diye konuştu.

Öte yandan Erzurum’un Pasinler ilçesinden kalp ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesine gelen Cesim Özçelik’e de aynı yöntemle tedavi uygulanarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Aort anevrizması nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade eden Dr. Kayğın, “Yapılan tetkiklerde aortu, kalpten çıkan büyük damar yaklaşık beş buçuk santim gibi genişlemesi mevcuttu. Biz hastayı gördükten sonra tetkiklerini yaptık ve ameliyat planladık. Ameliyatın da normalde yaklaşık 2025 santimlik iman tahtasını kesmeden ameliyatını beş altı santimlik kesiyle aortunu sentetik greftle değiştirdik. Bu böylece bu ameliyat sonucunda hasta normalde beş altı gün yoğun bakımda kalması gerekirken iki gün yoğun bakımda tuttuk. Bugün de servise çıkardık. hastamız her yönüyle çok rahat enfeksiyon riskimiz az. Kollarını çok rahat kullanabiliyor. Taburcu olduktan sonra da normal günlük hayatını çok kısa sürede dönebilecek. Eğer arabası varsa, araba kullanıyorsa buradan çıktıktan sonra kendisi arabasını sürerekten emniyet kemerini takaraktan gidebilir. Enfeksiyon riskimiz hiç yok. Çok konforlu bir ameliyat. Tabii ki bu ameliyat her hastaya uygulanmıyor. Ancak endikasyonu olan hastalarda yapılıyor. Bu endikasyonu koyarken de yapılan tetkikler sonucunda tomografi çekiliyor hastanın göğüs yapısı, genel durumu, kalp fonksiyonlarını değerlendiriyoruz. Ondan sonra böyle bir ameliyat seçeneği olduğunu söyleyip bu ameliyat seçeneğini de hastayla birlikte uyguluyoruz” dedi.

Korkularına rağmen ameliyat sonrası çok mutlu olduğunu ifade eden Cesim Özçelik, “Korkuyordum en sonunda geldim hocama, böyle insanları bulmak kolay değil böyle insanları takip etmek lazım. Şuan Allah’ıma çok şükür gezebiliyorum sadece sesim kısık biraz onun için konuşamıyorum. Ekibi çok güzel bakımlı bir hastane ve her yer pırıl pırıl. Acaba nasıl ameliyat olacağım kalkamam diye düşünüyordum” şeklinde konuştu.

