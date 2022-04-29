Kadim Şehirler ve Kayıp Gelenekleri e-Twinning Projesi sergilendi

“Kadim Şehirler ve Kayıp Gelenekleri” etwinning projesi çerçevesinde Erzurum gelenekleri farklı şehirlerde sergilendi.

Aralarında Erzurum ili Mümtaz Turhan Anadolu lisesinin de bulunduğu Türkiye genelinde 5 farklı şehirden; 6 farklı okulda yürütülen proje, 6 öğretmen ve 35 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin kuruculuğunu Kütahya ilinden Abdülhamid Han Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selime Ölmez ve Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Osman Yılmaz birlikte yürüttü. Ayrıca Erzurum Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Rehberlik öğretmeni Fatmanur Yıldız, Isparta Şehit Sezgin Erdoğan Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Nursen Caner, Hatay Karlısu Sosyal Bilimler Lisesinden Coğrafya öğretmeni Mehmet Ali Ardıç; Adana Çukurova İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Halil Aydın proje yürütücüleri olarak görev aldı.

Erzurum Mümtaz Turhan Anadolu lisesi öğrencileri Okul Psikolojik Danışmanı ve Rehberlik Öğretmeni Fatmanur Yıldız koordinatörlüğünde Erzurum iline ait unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel oyunlardan Aşık oyununu; geleneksel yemeklerden Şalgam dolması, çiriş, gliko, dut çullaması, lalanga böreği, Erzurum ketesi, hasuta, aşmalı yahni, kavut, haşıl yemeklerini; Düğün geleneklerinden örtü yüzü, düğün yufkası, ayak dönmesi, yoklama, çeyiz dağıtma adetleri; geleneksel kıyafetlerden kazeki, zığva, ehram, papak, yün çorap gibi kıyafetler hem öğrencilere hem de diğer şehirlerdeki öğrenci ve öğretmenlere tanıtıldı. Unutulmaya yüz tutmuş Erzurum gelenekleri gençlere tanıtıldı ve gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.