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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaya düşen dağları çelikle örüyorlar

DHA

Kaya düşen dağları çelikle örüyorlar


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da dağlar, kaya parçalarının özelikle yağışlar sonrası koparak yaralamalı ve ölümlü kazalara yol açması nedeniyle çelikle örülüyor. Çalışmalarını geçen yıldan bu yana sürdüren işçiler, metrelerce yükseklikteki dağlarda çeşitli önlemler alarak, çelik telleri monte ediyor.
Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Tortum ile Uzundere ilçeleri arasındaki dağlardan kopan taş ve kayalar, yıllardır büyük tehlike saçıyor. Dev kayaların yola düşmesi nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. İhaleyi alan firma belirlenen dağların yamaçlarını, çelik tellerle kapatıyor. Tonlarca ağırlıktaki çelik tel balyaları vinçle 100 metreye varan yüksekliğe taşıyan işçiler, aşağı sarkıtılan tel örgüleri demirlerle kayalıklara sabitliyor. Halatlarla dağdan inerek tel örgülerin montajını yapan işçiler, kendi güvenliklerini sağlamak için de tedbiri elden bırakmıyor.
Ekip şefi Mehmet Şirin Karan, kayaların düşmesini önlemek için dağları ilmek ilmek ördüklerini söyledi. Dağlardan yollara kaya düşmesini önlemek için yüksekte çalışma belgesi ile dağcılık eğitimi alarak 12 yıldır bu işi yaptıklarını belirten Karan, "Yola kaya düşüp insan hayatını tehlikeye düşürmesin diye dağlara adeta çelik yelek giydiriyoruz. TortumUzundere ilçeleri arasında geçen yıl başladığımız toplam 7 bin metrekare alanı bitirmek üzereyiz. Vinç yardımı ile dağın zirvesine taşıdığımız yaklaşık 3'er metre uzunluğundaki çelik tel balyaları aşağı doğru sarkıtıyoruz. Daha sonra belimize bağladığımız halat yardımı ile onları birbirine monte ederek aşağı iniyoruz. İlmek ilmek ördüğümüz çelik ağ sayesinde dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesini engelliyoruz. Bu işi yapabilmek için dağcılık eğitimi aldık. 7 kişilik ekibiz. Hepimiz yüksek alanlarda iş yapan, iple erişim tekniklerini öğrenenlerin alabildiği Irata sertifikasına sahip" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-04-30 09:38:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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