Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ manzarasıyla göz kamaştırıyor

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Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan adalar drone ile görüntülendi.

Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yeşille bütünleşen adalar havadan görüntülendi.

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