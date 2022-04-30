Başkan Göğebakan'dan çifte bayram mesajı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Ramazan Bayramı ile 1 Mayıs İşçi Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Başkan Göğebakan, "Bayrama bayramla gireceğiz. 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı'nda sevdiklerimizle mutluluk, huzur ve barış dolu zamanları keyifle paylaşacağımız bir bayram dilerim" dedi.

Ülkesinin kalkınması ve refahı için var gücüyle çalışan, eşit, adil bir düzen için mücadele eden tüm emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs günü Ramazan Bayramının başlangıcı olduğunu vurgulayan Başkan Göğebakan çifte bayram yaşayacaklarını söyledi. Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinde emek veren, alın teri döken herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı ile Erzurumluların ve tüm İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Göğebakan, mesajında şunları kaydetti;

“İslam aleminin heyecanlı beklediği Ramazan Bayramı için kısa bir süre kaldı. Tüm dünyada Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan Bayramı, 2 Mayıs Pazartesi günü sevinçle kutlanacak. Bayramları anlamlı kılan yardımlaşma ve gönül gönüle olma duygusudur. Bayramlar manevi duyguların yükseldiği, kırgınlıkların, küslüklerin geride bırakıldığı özel günlerdir. Ramazan Bayramı Müslümanların birbiriyle kucaklaşma günüdür. Sevgiyi ve paylaşmayı ne kadar çoğaltabilirsek yaşadığımız dünya o kadar güzelleşecek, huzur dolu olacaktır. Pandemi nedeniyle son iki yıldır bayram sevincimizi buruk yaşamıştık. Umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz. Sevdiklerimizle mutluluk, huzur ve barış dolu zamanları keyifle paylaşacağımız bir bayram dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.