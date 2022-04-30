Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Karataş “Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını ifade eden Naim Karataş, Türkiye’nin büyüyüp, gelişmesine devam etmesi ve bununla birlikte güçlü hedeflerine ulaşılmasında, en büyük paylardan birinin çalışan, üreten işçi ve emekçiler olacağını ifade etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçmesini temenni eden Karataş, Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ve güçlenen ekonomisinde işçi ve emekçilerin katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti.

İşçi ve emekçilerin hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs’ın barış, kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçlenmesine vesile olmasını dileyen Başkan Karataş, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, işçisi, emekçisi, memuru, esnafı, sanayicisi ve işvereniyle el ele vererek dayanışma içerisinde olan bir Türkiye’nin daha zengin ve müreffeh bir ülke olacağına inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için emek ve alın terleriyle gece gündüz çalışan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum” dedi.

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