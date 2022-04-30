Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun arttığı, zamanın en kıymetli günleridir”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı ramazan ayının ardından bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Müslümanlar olarak hepimiz Ramazan’ın irade eğitiminden geçtik, onun gönülleri zenginleştiren ve şifa veren, günlerini yaşadık. Şimdi sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşarak çoğaltma zamanıdır” dedi.

Bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren günler olduğuna dikkat çeken Başkan Uçar, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İki yılı aşkın süredir devam eden Covıd19 pandemisinin etkisinin iyice azaldığı bir dönemde Ramazan Bayramı’nı kutluyor olmak sevincimizi daha da artırmaktadır. Bayramlar toplum şuurumuzun arttığı, zamanın en kıymetli günleridir. Bayram coşkusuyla manevi bilincimiz yenilenirken, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımız daha da pekişir. İnşallah bu bayram günlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşların, akan kan ve gözyaşlarının son bulmasına şahitlik ederiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, hemşehrilerimizin ve tüm islam aleminin bayramını kutluyor, bayram sevincini gönlümüzün derinliklerine kadar hissedip, o sevinci ailemize, yakın çevremize hatta bütün insanlığa yayıldığı bayram coşkusunun yürekleri sardığı bu güzel günlerin milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum.”

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