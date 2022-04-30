2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu

Atatürk Üniversitesi 2022 Bilimsel Teşvik Ödülleri, Rektörlük makamında yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Akademisyenlerin yapmış oldukları başvuruların Bilimsel Teşvik Komisyonu tarafından ilgili uygulama esasları çerçevesinde değerlendirilmesi sonucu 20 bilim insanı ödül almaya hak kazandı.

“Üniversitemizi İleriye Taşıyacak Her Çalışmayı Ödüllendiriyoruz”

Bilim insanlarıyla Rektörlük makamında bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya rektör yardımcıları da eşlik etti. Atatürk Üniversitesinin temel değerleri arasında yer alan “Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır” ilkesi doğrultusunda Q1, Q2 düzeyindeki uluslararası yayınlar ve dış kaynaklı projeleri desteklediklerini ve teşvik ettiklerini belirten Rektör Çomaklı yaptığı değerlendirmede; Atatürk Üniversitesinin geleceğini ortak akılla tasarlamak, dönüşüm vizyonunu oluşturmak, stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek üzere çizilen bir rota olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

“Önemli Çıktılar Elde Edilmeye Başlandı”

Bu sürecin Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi olmasıyla ivme kazandığını ve gelinen noktada projenin ikinci fazı olan birimlerle kültürel dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı: “Tasarlanan sistemlerin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınması ile önemli çıktılar elde edilmeye başlandı. Bu bağlamda sürdürülen çalışmaların üniversitemizdeki tüm faaliyetlerde belirli bir kalite düzeyinin sağlanması ve sürdürülebilir kalite güvence sistematikleri oluşturulmasına çok önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Üniversitemizin kurumsal gelişimi ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacaktır. Tüm mensuplarımızın kurumumuzu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancım tamdır. Bu düşüncelerle; üniversitemiz için önemli bir dönüşüm sağlayacak, bu önemli çalışmaları yürüten tüm mensuplarımıza en içten şükranlarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Program, Rektör Çomaklı’nın bilimsel teşvik almaya hak kazanan akademisyenlere ödüllerini vermesiyle sona erdi.

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