Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ramazan ayının son iftar programını Erzurum’daki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle birlikte yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iftar sofrasını paylaşmaya devam ediyor. Konukevi 2’de Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli ile dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı’ya; rektör yardımcıları, dekanlar, merkez müdürleri ile üniversite genel sekreteri de eşlik etti.

Şehrin kültür, sanat, ilim ve irfan değerlerini yaşatmak, bunları geliştirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak üzere çalışma yapan 200’den fazla STK yöneticisiyle 10. kez bir araya gelen Rektör Çomaklı, iftar saatinden önce misafirlerini masalarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kur’anı Kerim tilaveti ve ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftarını konuklarıyla birlikte açan Rektör Çomaklı, günün anlamına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Güvenli: “Üniversitenin Kapıları Ardına Kadar Topluma Açıldı”

Pandeminin ardından üniversite yönetimi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, üniversitenin şehirden kopuk olduğu düşünülen günlerden bugünlere gelindiğini belirterek, şehirüniversite kaynaşmasından kazançlı çıkanın Erzurum olduğunu söyledi. Üniversitenin şehre karşı kapalı olan kapılarının Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın göreve gelmesiyle birlikle ardına kadar açıldığını aktaran Başkan Güvenli, bugün 10.su gerçekleşen buluşmaların hem üniversitenin toplumla buluşmasına hem de STK’ların bilimsel dünyaya daha da yaklaştığına dikkat çekti. İftar programını düzenleyen ve yapılan her türlü etkinliğe destek veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi Ailesine teşekkür ediyor, yaklaşan Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Bu Yolu Sizlerle Birlikte Yürüdük”

“Bütün mevsimleri dolaşan, bedenlerimize sağlık, kalplerimize huzur ve hânelerimize bereket getiren mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız ve ardından bayramı idrak edeceğimiz bu günlerde Erzurumumuzun siz değerli STK temsilcileri ile iftar soframızda birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim” ifadeleriyle konuşmasına başlayan Rektör Çomaklı; güçlü, müreffeh Türkiye için öncelikle bilinçli, donanımlı bir neslin yetişmesinin ve bu bağlamda toplumun yeni, gerçek bilgi ile şekillendirilmesinin sizlerle beraber bizim ortak sorumluluğumuzdur. Bunu ancak ortak akıl ve istişare ile yakalayabilir, başarıya ulaşabiliriz. Yönetimi devraldığımız günden itibaren biz bu gerçeği vurguluyoruz. Gururla söylemeliyim ki, 2 bin 700 öğretim elemanı ve 550 bini aşkın örgün ve açıköğretim öğrencisiyle üniversitemiz, bugün itibariyle başarılı büyük bir araştırma üniversitesi olarak Türk yükseköğretimine hizmet sunmaktadır. Bu yolda sizlerle birlikte yürüdük. Bu sebeple Üniversitemizin STK’larımızla iş birliğinin önemini ve değerini bilerek çalışmalarımızı sürdürme gayreti içinde olduk” ifadelerini kullandı.

“Ortak Projelerimizi ve İş Birliklerimizi Artırarak Devam Ettireceğiz”

Atatürk Üniversitesinin içinde bulunduğu toplum ve çevre imkânlarının eğitimöğretim süreçlerine dâhil edilmesi için STKakademi ilişkilerini artırmak durumunda olduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Bu bağlamda sizler tarafından öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenecek organizasyonlara her türlü desteği sağlayacağız. Üniversite toplum, halk buluşmasına sizlerin varlığı ile katkımızı artıracağız. Bu iftar vesilesiyle çok önemli ve değerli iş birliğimizin bir kez daha yenilendiğine ve güçlendiğine inanıyoruz. Birlikte görüş alışverişinde bulunacağımız üniversitemizin ilgili birimleri nezdinde bizler, STK’larımızın sosyal sorumluluk projelerine katılım ve destek sağlamaya her zaman hazırız. İçinde bulunduğumuz öğretim yılı ve devamında ortak projeler ve iş birliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Katılımlarınız ve yapacağınız katkılara şimdiden teşekkür ediyor, Ramazan Bayramınızı en kalbî duygularım ve esenlik temennilerimle kutluyorum” diye konuştu.

İftar programı; katılımcılardan gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi.

