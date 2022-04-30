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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir

İHA

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bayram ziyareti geleneğimize yeniden kavuşmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bayram ziyareti geleneğimize yeniden kavuşmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Ramazan ayında kardeşlik ve yardımlaşma duygularının tavan yaptığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şunları söyledi:
“Birlik ve beraberliğimizi güçlü şekilde yaşadığımız zaman dilimlerinden biri olan Mübarek Ramazan Bayramı’na bir kez daha ulaşmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Pandemi yasaklarının kaldırıldığı, maske ve mesafe tedbirlerin esnetildiği, dünya genelinde binlerce ölüme neden olan koronanın gündemimizden çıktığı bu bayram günlerinde milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakârlıklarda bulunmuş şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi hatırlamak, akraba ilişkilerini güçlendirmek için ziyaretlerde bulunmak, büyüklerimize karşı görevlerimizi yerine getirmek büyük önem taşımaktadır. Bayram nedeniyle uzun yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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