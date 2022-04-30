MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Ramazan Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, hoşgörü ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerimizdir” ifadelerine yer veren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş” olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, dostluğumuzu, mutluluğumuzu ve kederlerimizi paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz.

Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, “Ben’i” “Biz” yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. Bu özel günlerin kıymetini daha iyi anlayarak ülkemize de fayda sağlayan birlikteliğimizi ve İslam dinimizin gerekliliği olan kardeşliğimizi güçlendirmeyi ihmal etmemeliyiz.

Bu vesileyle başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere Türk İslam Aleminin Mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar nice bayramlar dilerim” sözlerine yer verdi.

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