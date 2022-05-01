Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan sürücü aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan sürücü aranıyor

DHA

Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan sürücü aranıyor


Murat AYDIN/ OLUR (Erzurum), (DHA)ERZURUM'da çarpışan  2 otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun (26)  ile annesi Sevinç Bulut  (54) dün toprağa verildi. Kazada aracı kullanan baba Fevzi Bulut'u (62) arama çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Diğer aracın sürücüsü Özkan Ölmez (51) ise kusurlu bulunarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.  
Kaza, 28 Nisan akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut yönetimindeki 55 AFC 706 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar yolun yanındaki Oltu Çayı'na uçtu. Kendi imkanlarıyla suya gömülen otomobillerden kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara Erzurum AFAD'dan 4'ü dalgıç 10 kişi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinden 4, JAK'tan 5, Jandarma Su Altı Arama Kurtarmadan (SAK) da 5 olmak üzere toplam 24 personel katıldı. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu önce Büşra Tosun'un, ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenleri bulundu.
Sevinç Bulut ile Büşra Tosun dün Olur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. AFAD, JAK, SAK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerine Şenkaya'daki Jandarma Komando ekipleri de destek veriyor. Ekipler, Oltu Çayı'nın geçtiği HES'in kapaklarını 15 dakika kapatıp suyun debisini düşürerek arama çalışmalarını hem suda hem de kıyı boyu sürüyor. 
 Öte yandan olay günü kendi imkanları ile kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri bulunamadı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Olur Murat AYDIN
2022-05-01 11:18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı
Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
YEREL HABERLER Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda ...
2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu
Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi
Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun arttığı, zamanın en kıymetli günleridir”
YEREL HABERLER Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun ...
Anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Nehre düşen otomobilde suya kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi
YEREL HABERLER Anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Nehre düşen ...
Erzurum'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması
YEREL HABERLER Erzurum'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması
Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve ...
Başkan Göğebakan'dan çifte bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Göğebakan'dan çifte bayram mesajı
Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor Kaza sonrası anne ve kızının cesetleri bulunmuştu
YEREL HABERLER Oltu nehrinde kaybolan babaya ulaşma çalışmaları ...
Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı
Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ manzarasıyla göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Doğa harikası ‘Yüzen Adalar’ manzarasıyla göz ...
Kaya düşen dağları çelikle örüyorlar
YEREL HABERLER Kaya düşen dağları çelikle örüyorlar
Kadim Şehirler ve Kayıp Gelenekleri e-Twinning Projesi sergilendi
YEREL HABERLER Kadim Şehirler ve Kayıp Gelenekleri e-Twinning ...
Erzurum Şehir Hastanesinde bir ilk, 5 santimlik kesiyle kalp ameliyatı yaptı Bu yöntemle kalp ameliyatı olan hastalar 5 gün içinde sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesinde bir ilk, 5 santimlik ...
EFL öğrencileri iklim değişikliği hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER EFL öğrencileri iklim değişikliği hakkında ...
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da 'Niye baktın' kavgası: 1 yaralı
Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ESAV'a tam destek
YEREL HABERLER Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den ...
İstek Bulut, TDED Erzurum hanım komisyonu başkanı oldu
YEREL HABERLER İstek Bulut, TDED Erzurum hanım komisyonu başkanı ...
Rektör Çomaklı: “Kûtül-Amare zaferinin 106. yıl dönümü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: “Kûtül-Amare zaferinin 106. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.