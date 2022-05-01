Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde barındıran ve Kur’anı Kerim’in indirildiği Rahmet iklimi bu mübarek ayın nihayete ermesiyle, vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı Ramazan Bayramı’na sizlerle birlikte kavuşmanın mutluluğu içindeyim. Bu ayı ihya ederken, müşfik el, çarpan kalp ile sofralarımızda lokmalarımızı sevdiklerimizle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaştık. Bu coşkuyu yürekten hissederken, feyizli ve bereketli bir ayın sonunda bayram sabahına kavuşmanın mutluluk ve coşkusunu yaşamaktayız. Bayramlar, Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı müstesna günlerdir. Toplum şuurumuzun derinleştiği, zamanın en kıymetli duraklarıdır. Bayram coşkusuyla manevi bilincimiz yenilenir. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın bereketiyle kardeşlik duygularımız pekişir. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip, geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. Bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan hepimiz için büyük anlamlar taşımakta olup, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalıdır. Bayramlar, vefanın sırrı, hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın ve kaynaşmanın derin anlamını yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlardır. O nedenle, bayram sevincini gönlümüzün derinliklerine kadar hissetmeli ve o sevinçle aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dost ve arkadaşlarımızı ziyaret ederek, hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakılmamalı. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramlarımıza bir kat daha anlam katılmalı. Bu güzel hasleti, yakın çevremize hatta tün insanlığa yaymalıyız. Farklı coğrafyalardan, dillerden, ırklardan ve kültürlerden milyonlarca Müslüman bu kutlu günlerde aynı sevinç ve heyecanla bir araya gelerek halkalanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, rahmet iklimi olan mübarek Ramazan Bayram’ınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

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