Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Burak Dertlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı, uğurlamanın hüznünü yaşarken, insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardan Ramazan Bayramına ulaşmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Necip milletimizin hayatında bayramların çok müstesna bir yeri vardır. Bayramlar, insani ve dini hassasiyetlerle ihtiyacımız olan bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Ayrıca bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Unutulmamalıdır ki bayramları bayram yapan onu yaşatanlardır. Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız ve dostlarımızın yanı sıra yetimleri, öksüzleri, hastaları, gazileri, şehit yakınlarını ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocuklarını ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı, lütfen unutmayalım. Muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları koruyup gözetmeyi, yardım elimizi uzatmayı, asla ihmal etmeyelim. Onların yanında olduğumuzu, sevinç, kederler ve sıkıntıları paylaşmaya hazır olduğumuzu gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışan mesai arkadaşlarımın, değerli Horasanlı hemşerilerimizin Ramazan Bayramını tüm içtenliğimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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