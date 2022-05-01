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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti ahde vefada buluştu

İHA

Ak Parti ahde vefada buluştu

Erzurum AK Parti İl Teşkilatı, geleneksel hale gelen Ahde Vefa İftarında bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Ahde Vefa İftarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayın bağlantısıyla katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Ahde Vefa İftarına AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaeliler, AK Parti İlçe Teşkilatları ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferans yoluyla katıldığı Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı sonrasında bir değerlendirme yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Yardımlaşma, kardeşlik ve birliktelik duygularının doruğa ulaştığı Ramazan ayında artık gelenekselleşen iftar programımız vesilesiyle teşkilatlarımızı hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldığımız geleneklerimizi bu yıl doyasıya yerine getirmiş olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.
AK Parti’nin millet tarafından kurulan bir hizmet partisi olduğunu belirten başkan Öz, “Ahde Vefa İftar programımıza telekonferans yoluyla teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi AK Parti mutlu azınlığın değil milletin partisidir ve hizmet odaklıdır. Bizim suni gündemlerle, makam ve mevki kavgasıyla kaybedecek vaktimiz yoktur. AK Parti’nin davası millete hizmet davasıdır. Bugüne kadar kuruluşunun gayesi doğrultusunda hareket eden partimiz, bundan böyle de aynı çizgide yürümeye devam edecektir. AK Parti’nin davasını paylaşan herkes ‘durmak yok, yola devam’ demek ve hizmet için üzerine düşen gereklilikleri yerine getirmek durumundadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan bu hizmet yolculuğu 2023, 2053, 2071 gibi uzun vadeli planlar ve hedeflerle güçlenerek devam edecektir. Bu vesileyle bir kere daha tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, iftar davetimize icabet eden tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

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