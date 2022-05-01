Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ‘Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

Başkan Yaşar, yayımladığı bayram mesajında şu görüşlere yer verdi: '’Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek Ramazanı Şerif’i geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak hissedildiği manevi ve milli günler olmanın yanı sıra dargınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün arttığı en özel günlerdir. Büyük bir manevi huzurla oruçlarımızı tuttuğumuz rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın sonunda ödül olarak eriştiğimiz bu bayramı bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız.

Bu duygu ve düşünceler ile başta değerli Çatlı hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenâbı Allah’tan niyaz ediyorum.’

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