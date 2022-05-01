TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kocaelispor’u 10 mağlup ederek playoff’a kalmayı garantiledi.



Maçtan dakikalar

38. dakikada İlyas’ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Rasheed dokundu, kaleci Szumski topu kornere çeldi.

43. dakikada Emircan’ın ara pasında topla buluşan Eren Tozlu ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıkı.

60. dakikada Orhan’ın köşe atışında kaleci İsmet'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu arka direkte Hasek ağlara gönderdi. 10

68. dakikada Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci İsmet direk dibinde topa sahip oldu.

69. dakikada sol kanattan Atila'nın ortasında ceza sahası içinde Rasheed kafayı vurdu, top az farkla üsten auta çıktı.

83. dakikada İlyas ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Szumski topa güçlükle kontrol etti.

87. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Olanare'nin volesinde top direkten oyun alanına geri geldi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx

BB Erzurumspor: Szumski xxx, Mustafa Akbaş xxx, Mustafa Yumlu xxx, Orhan Ovacıklı xxx, Mücahit xx, Emircan xx (Novikovas dk. 58 xx), Gökhan Alsan xx (Gökhan Kardeş dk. 76 x), Hasek xxx (Alican Özfesli dk. 89 ?), Estrela xxx, Olanare xxx (Süleyman Koç dk. 89 ?), Eren Tozlu xx (Aly Malle dk. 89 ?)

Yedekler: Göktuğ, Eyüp, Batuhan, Yusuf Koç, Hüseyin

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Kocaelispor: İsmet xx, Berkay xx (Omolo dk. 81 ?), Musa Nizam xx, Atila xx, Mehmet Yılmaz xx, Mehmet Taş xx, İlyas xx, Kolovos xx (Mandjeck dk. 81 ?), Diop xx, Rasheed xx (Yiğit Ali dk. 70 x), Samed Ali Kaya xx

Yedekler: Doğukan, Diogo Coelho, Alpay, Kerem Can, Denizalp

Teknik Direktör: Fırat Gül

Gol: Hasek (dk. 60) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (BB Erzurumspor), Rasheed (Kocaelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.