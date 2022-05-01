Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”

İHA

Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, mağlup ayrıldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, “Alternatif anlamda ciddi sıkıntılarımız vardı, çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’a 10 mağlup olan Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gül, “Zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Kolay bir maç değildi bizim için. Ancak maç öncesinde buradan 1 puanla dönmeyi hesaplıyorduk. Duran toptan bir gol yedik ve 10 mağlup olduk. Alternatif anlamda ciddi sıkıntılarımız vardı, sakat oyuncularımız, cezalı oyuncularımız, o yüzden çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde. Bu biraz bizim ofansif anlamda önümüzü kesti. Aslında mücadelemiz çok kötü değildi. Bundan sonraki maçlarda alabileceğimiz en iyi skorları alıp, sezon sonu hedefine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BB Erzurumspor - Kocaelispor: 1-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Kocaelispor: 1-0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0
BB. Erzurumspor - Kocaelispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB. Erzurumspor - Kocaelispor (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı
Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı
Ak Parti ahde vefada buluştu
YEREL HABERLER Ak Parti ahde vefada buluştu
Başkan Tanfer, ‘Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun’
YEREL HABERLER Başkan Tanfer, ‘Dostluklarımız baki, sevgilerimiz ...
Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Aziziye’den sıra dışı bir etkinlik daha Başkan Orhan’dan işçilere 1 Mayıs sürprizi
YEREL HABERLER Aziziye’den sıra dışı bir etkinlik daha Başkan ...
Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu ...
Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı
Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan ...
MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı
Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
YEREL HABERLER Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda ...
2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu
Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi
Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun arttığı, zamanın en kıymetli günleridir”
YEREL HABERLER Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun ...
Anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Nehre düşen otomobilde suya kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi
YEREL HABERLER Anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Nehre düşen ...
Erzurum'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması
YEREL HABERLER Erzurum'da "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması
Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan 1 Mayıs mesajı
Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş, sağlık çalışanları ve ...
Başkan Göğebakan'dan çifte bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Göğebakan'dan çifte bayram mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.