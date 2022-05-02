Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Oltu Kaladibi Mahallesinde açan kurt kulağı çiçekleri meralarda görsel şölen oluşturuyor

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Oltu ve çevre ilçelerinde kuzu kulağı bazı yörelerde "kurt kulağı" adıyla anılıyor. Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

Oltu Tekeli mahallesinde ikamet eden Gürbüz Çelik, ‘Bu sene bahar çok güzel. Kuzu kulağı da fazlaca açtı. Görsel güzellik saçıyor. Her taraf beyaz güzel gözüküyor’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.