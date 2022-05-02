Cirit hakemliğine kadın ilgisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cirit hakemliğine kadın ilgisi

DHA

Cirit hakemliğine kadın ilgisi


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)TÜRKLERİN Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen atlı cirit sporu hakemliğine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilciliği tarafından açılan cirit hakemi kursuna 48'i kadın olmak üzere toplam 60 kişi başvurdu.
Atlı cirit müsabakasında uygulamalı ders, kursiyerlerin birçoğunun yaşadığı hayvan fobisini yenme çalışması oldu. Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilci Bahri Önal ve görevliler tarafından atların yanına götürülen kursiyerler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Kursiyerler kısa sürede korkularını yenip atlara binerek saha içinde gezmeye başladı. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Meva Ceren Orgun, ata sporu ciriti hep merak ettiğini ve bu sporu yakından tanımak için açılan kursa katıldığını söyledi. Orgun, "Ata sporumuz cirit, diğer sporlardan bir tık daha önemli bir yer kaplıyor benim için. O nedenle açılan cirit hakemliği kursuna katıldım. Teorik derslerin ardından bugün de uygulama için cirit sahasına geldik. Hedefim bu sporu daha yakından tanımak ve cirit hakemliğini layıkıyla, adaletli bir şekilde yapmak" diye konuştu.
'HEDEFİM ULUSLARARASI HAKEMLİĞE KADAR GİTMEK'
Ordulu olduğunu ama İstanbul'da yaşadığını söyleyen Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Makbule Uysal da adını çok duyduğu cirit sporu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Ata sporu ciritte kadın takımı olmadığı için oynayamasa da hakemliğini yapmak istediğini belirten Uysal, "Uygulama dersleri için cirit sahasına geldik. Bazılarımız atlardan korkuyordu. Başkan ve görevliler arkadaşların bu korkusunu kısa sürede yenmeyi sağladı. Kedi, köpek ve kuşlar güzel, sadık hayvanlar. Ama denildiği gibi atlar çok asil hayvanlar. Onları tanıdıkça sevgimiz daha da artıyor. Hedefim bu dalda uluslararası hakemliğe kadar gitmek ve kurularsa kadın cirit takımında yer almak" dedi.
'TÜM MAÇLARI KADIN HAKEMLERİMİZ YÖNETECEK'
Erkek sporu olarak bilinen ciritte kadınların ilgi göstermesinden memnun olduklarını belirten Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Bahri Önal, Erzurum'da 5 yıldır kadın hakemlere görev verildiğini belirtti. İl Temsilciliği olarak bu yıl açılan cirit hakem kursuna rekor bir müracaatın olduğunu vurgulayan Önal şunları söyledi:
"Ciriti daha güzel yerlere, daha popüler ve daha elit yerlere taşımak istiyoruz. Bugün çoğunluğu kadın olmak üzere 60 kursiyerle cirit sahasındayız. Burada hem ciriti hem de atları tanıttık. Mayısın ortalarında kuralar çekilecek ve ayın sonunda 26 takımın katıldığı cirit ligleri başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri maçlar oynanacak. Kursu başarı ile tamamlayan hakem adaylarımız bu maçlarda görev alacak. Kadınların ata sporuna olan ilgisi bizleri çok sevindirdi. Beş yıldır kadın hakemlerimiz sahada görev alıyor ama sayıları çok azdı. Şimdi tüm maçları kadın hakemlerimiz yönetebilecek. Bir maçta 9 hakem görev alıyor."
Dadaş Atlı Spor Kulübü ile Sancak Atlı Spor Kulübü sporcuları hakem adayları için gösteri maçına çıktı. Bazı kadın hakemlerin atlardan korktuğunu gören Başkan Bahri Önal, ilk olarak hakemlerin bu korkularını üzerinden atmalarını sağladı. Kısa sürede atlara alışan hakem adayları atlara binerek sahada gezdi. Başkan Önal, "Kişi korktuğu bir hayvanla karşılaştığında aşırı kaygı duyar, saldırıya uğrayacağına ya da bir şekilde zarar göreceğine inanır. Yaşadığı bu yoğun endişe yüzünden hayvandan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalışır, hatta bu kaçış sırasında kendini tehlikeye atabilir. Onun için hakemlerin atlardan korkmaması gerekirdi. Bunu da birlikte başardık" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-02 11:14:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
YEREL HABERLER Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
‘Doğunun Gözleri’ bayramda da nöbet başında
YEREL HABERLER ‘Doğunun Gözleri’ bayramda da nöbet başında
Muzaffer Bilazer: “Play-off şu an bizim için garanti”
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: “Play-off şu an bizim için garanti”
Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”
YEREL HABERLER Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”
BB Erzurumspor - Kocaelispor: 1-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Kocaelispor: 1-0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0
BB. Erzurumspor - Kocaelispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB. Erzurumspor - Kocaelispor (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı
Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı
Ak Parti ahde vefada buluştu
YEREL HABERLER Ak Parti ahde vefada buluştu
Başkan Tanfer, ‘Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun’
YEREL HABERLER Başkan Tanfer, ‘Dostluklarımız baki, sevgilerimiz ...
Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Aziziye’den sıra dışı bir etkinlik daha Başkan Orhan’dan işçilere 1 Mayıs sürprizi
YEREL HABERLER Aziziye’den sıra dışı bir etkinlik daha Başkan ...
Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu ...
Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı
Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan ...
MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı
Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
YEREL HABERLER Öz: Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir
Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşlarıyla iftarda ...
2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 2022 bilimsel teşvik ödülleri sahiplerini buldu
Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Ebe Büşra ile annesi toprağa verildi
Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun arttığı, zamanın en kıymetli günleridir”
YEREL HABERLER Uçar’dan bayram mesajı “Bayramlar toplum şuurumuzun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.