Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik

DHA

Gassal ve imam hatipler pandemiyi anlattı: Ölüp ölüp dirildik


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da, koronavirüs hastalarının yanlarına bile yaklaşılmaktan korkulduğu pandemi döneminde, bu hastalıktan ölen onlarca kişiyi Şehir Hastanesi'nin morgunda yıkayan gassal ve imam hatipler, yaşadıkları o tüyler ürperten günleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. İmam hatiplerden Temel Burak, "Hastalık bulaşmasın diye cenazeleri yıkarken tulum, çizme giyiyor, siperlik, bone, eldiven ve 3-4 tane maske takıyorduk. Nefes alamıyor, terden su içinde kalıyorduk. Her cenaze sonrası 78 litre su içiyorduk. Deyim yerindeyse ölüp ölüp dirildik. Pik yaptığı dönemlerde günde en az 20 erkek cenazesi yıkıyorduk" dedi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi, açıldığı günden beri pandemi hastanesi olarak faaliyet gösterdi. Birçok birimin kapatıldığı, zorunlu haller dışında ameliyatların durdurulduğu hastanede koronavirüs seferberliği ilan edildi. Hastane yönetimi ve çalışanları koordineli şekilde süreci atlattı. Vakaların azalmasıyla personel de yavaş yavaş normale dönmeye başladı. 1574 yatak kapasitesine sahip hastanenin servislerinde verilen mücadele giriş katındaki morgda da farksızdı. Hastanenin morgunda çalışan görevliler art arda ölümlerin yaşandığı günlerde tedirgin olmalarına rağmen görevlerini bir an olsun aksatmadı. Gassal ve imam hatipler, morgda kimi zaman yakınlarını veya meslektaşlarını kimi zaman da hastanede görevli sağlık memurlarını uğurladı.
'SU İÇMEYE DOYAMIYORDUK'
Yaşlı, genç, çocuk demeden her gün hastalıktan ölen onlarca kişiyi, giydikleri özel kıyafetlerle peş peşe yıkadıklarını belirten Erzurum Şehir Hastanesi imam hatiplerinden Temel Burak (53), ölenlerle ölüp yeniden dirildiklerini söyledi. 15 yıldır, morgda imam hatip görevi yapan Burak, pandemi döneminde cenaze yıkarken, cenazelerin yakınlarıyla da mücadele verdiklerini belirtti. Pandemi sürecini anlatan Burak, "Şu anda cenaze ayda birkaç tane geliyor. Hastalık pik yaptığı dönemde koronavirüsten ölen yaklaşık 10 cenaze geliyordu. Normal ölüm hiç yoktu. Pandeminin ilk dönemlerinde cenaze geldiği zaman yaklaşmaya korkuyorduk. Çünkü panik içindeydik. Dünyadaki panik bizde de vardı. İnsanlar birbirine yaklaşmaya korkuyordu. O dönemler bizim psikolojimiz bozulmuş durumdaydı. Eve gittiğimizde bile, 'Acaba sabah neyle karşılaşacağız?' diye düşünüyorduk. Cenazeyi yıkamaya girdiğimizde tulumlarımızı giyiyoruz, gözlük veya siperlikleri takıyoruz. Bone ve eldivenle ağzımıza kat kat maske takıyorduk. Nefes alamaz hale geliyorduk. Kıyafetlerimizi giydiğimizde hiç çıkarmadan peş peşe 8-10 cenaze yıkıyorduk. Bir çıkıyorduk ki su içindeyiz. O dönem biz su içmeye doyamıyorduk. Su içtiğimizde hiç içtiğimizi hissetmiyorduk. Çünkü vücudumuzdan terle hep atıyorduk. Pandeminin ilk zamanları olan yaz dönemlerinde hele ki günde ortalama 7-8 litre su içerdik. Cenazelerden çok, yakınlarından yakınıyorduk. Çünkü vatandaşımız bilinçli değil, biz 'uzak durun' dedikçe onlar iyice yakınımıza geliyordu. Maske dahi takmayanlar oluyordu. 'Maskenizi takın' desek de hiç dinlemiyorlardı ya da ters tepki veriyorlardı. Çok zor günler geçirdik. Deyim yerindeyse ölüp ölüp dirildik. En son bir hafta önce Covid nedeniyle vefat eden 1 erkek cenaze yıkadık" diye konuştu.
'HER İŞLEMLERİNİ LAYIKIYLA YAPARAK UĞURLADIK'
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gassal Zeynep Özkan (32), pandemi nedeniyle Şehir Hastanesi morgunda hizmet vermeye başladı. 5 yıldır gassal olarak çalıştığını ifade eden Özkan pandemide yaşadıklarını şöyle anlattı:
"12 yıldır hocayım ama 5 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi dönemi çok zordu. Tedirgin ve panik halindeydik. İlk başladığım günler, gelen ölü sayısı her gün 1, 2, 3 derken 5'e, 6'ya kadar çıktı. Pik yaptığında ise daha çok kadın cenazesi gelmeye başladı. Özel kıyafetlerimizi giyip cenaze yıkamaya giriyordum. O kıyafetle yürümek bile zorken biz 7-8 cenazeyi peş peşe yıkıyorduk. Ağzımız, dilimiz kuruyordu. Normalde bir cenazeyi yıkamak 25-30 dakika sürüyor. Pandemide sadece giyinip hazırlanmamız 30-35 dakikamızı alıyordu. Önlem almak zorundaydık çünkü bize bulaşacak, eve götüreceğiz, dolmuşa biniyoruz, insanlara bulaştırırız diye korkuyorduk. Bu hastalığa 1 kez yakalandım. Yoğunlukta 2-3 gassal çalışıyorduk. 4 aydır tekim. Nisan ayında 1 kadın cenazesi yıkadım. Buradaki görevim de bitmek üzere. İnsanlar bu dünyada son olarak bizim yanımıza geliyorlar. Burada onları yıkayıp Allah'ın huzuruna gönderiyoruz. O yüzden her şeyleri dört dörtlük olsun istiyoruz. Koronavirüsten vefat edenlere de aynı özeni gösterdik. Aynı merhametle, aynı titizlikle yaklaştık. Her işlemlerini layıkıyla yaparak buradan uğurladık."
İmam hatip Temel Burak, Atilla Temel, Muhittin Aydın, Recep Polat ve Sedat Saraç, gassal Zeynep Özkan ve temizlik görevlisi Yusuf Polat ile Ümit Şahin, kutsal bir görev yapmanın huzuru içinde olduklarını da söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-03 12:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tortum Şelalesi bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi bayramda da ziyaretçilerini ağırlıyor
Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları bayramda da devam ediyor
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nda kaybolan şahsı arama çalışmaları ...
Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan çayda kayınpederinin bulunmasını bekliyor
YEREL HABERLER Eşi ve kayınvalidesinin cansız bedenine ulaşılan ...
Vali Memiş: "Demokratik hayatın temel unsuru Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun"
YEREL HABERLER Vali Memiş: "Demokratik hayatın temel unsuru Dünya ...
Cirit hakemliğine kadın ilgisi
YEREL HABERLER Cirit hakemliğine kadın ilgisi
Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
YEREL HABERLER Belediyeden çiftçilere mazot ve traktör desteği
Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Iris Iberica çiçekleri göz kamaştırıyor
‘Doğunun Gözleri’ bayramda da nöbet başında
YEREL HABERLER ‘Doğunun Gözleri’ bayramda da nöbet başında
Muzaffer Bilazer: “Play-off şu an bizim için garanti”
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: “Play-off şu an bizim için garanti”
Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”
YEREL HABERLER Fırat Gül: “Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde”
BB Erzurumspor - Kocaelispor: 1-0
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Kocaelispor: 1-0
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Kocaelispor: 0
BB. Erzurumspor - Kocaelispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB. Erzurumspor - Kocaelispor (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Ramazan bayramı mesajı
Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’dan Ramazan Bayramı mesajı
Ak Parti ahde vefada buluştu
YEREL HABERLER Ak Parti ahde vefada buluştu
Başkan Tanfer, ‘Dostluklarımız baki, sevgilerimiz coşkulu olsun’
YEREL HABERLER Başkan Tanfer, ‘Dostluklarımız baki, sevgilerimiz ...
Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Dertlioğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Aziziye’den sıra dışı bir etkinlik daha Başkan Orhan’dan işçilere 1 Mayıs sürprizi
YEREL HABERLER Aziziye’den sıra dışı bir etkinlik daha Başkan ...
Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu ...
Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı
Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan sürücü aranıyor
YEREL HABERLER Ebe kızı ve eşi toprağa verildi, çayda kaybolan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.