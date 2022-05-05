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Kanadı kırık kara çaylağı 10 kilometre kucağında taşıdı

DHA

Kanadı kırık kara çaylağı 10 kilometre kucağında taşıdı


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, babasıyla tartıştığı otomobilden inen Yakup Ardahan (41), yağmurda kent merkezine yürürken, yol kenarında bulduğu yaralı kara çaylağı kucağında 10 kilometre taşıdı. Ardahan, kuşu evinde temizleyip, kırık kanadına pansuman yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.
Atatürk Üniversitesi'nde bahçıvan olarak çalışan, 4 çocuk babası Yakup Ardahan, babasıyla Yakutiye ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Yeşildere Mahallesi'ndeki annesinin mezarını ziyaret için yola çıktı. Yolda babasıyla tartışan Ardahan, otomobilden inip, 15 kilometre uzaklıktaki kent merkezine yürümeye başladı. Ardahan, yağmurda yürürken yol kenarında uçamayan kanadı kırık kuşu görüp, kucağına aldı. Yaklaşık 10 kilometre yürüyerek kent merkezine ulaşan Ardahan, 1 gece de evinde misafir ettiği kuşu temizleyip, yarasına pansuman yaptı. Çocuklarıyla birlikte kuşla ilgilenen Ardahan, yaralı hayvanı, bayram sabahı gittiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Bayram tatilinde olmalarına rağmen kuruma gelip kuşu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaban hayatı veteriner hekimi Selçuk Albayrak, kara çaylağı muayene etti. Kuşun kanadının kırık olması nedeniyle Kars'taki rehabilitasyon merkezine tedaviye gönderileceğini söyleyen Albayrak, tedavi edilecek kuşun iyileştikten sonra doğal hayata bırakılacağını söyledi.
'BANYODA YIKADIM'
Annesinin mezarına giderken babasıyla tartışıp araçtan indiğini söyleyen Yakup Ardahan, "Erzurum'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Dumlu Mahallesi'nden yürümeye başladım. Yürürken, yol kenarında uçamayan kuşu gördüm. Kuşlara meraklı olduğum için yanına yaklaştım, hareket etmeye çalışıyordu ama kanadının kırık olduğunu fark ettim. Kucağımda 10 kilometre taşıyarak evime götürdüm. Banyoya sokup yıkadım, yarasını ve etrafını temizleyip açtım. Tentürdiyotla pansumanını yaptım. Ben daha önce yabani kuş yetiştiriyordum. Jako papağanım da vardı. Çok yabaniydi evcilleştirdim, kelime öğrettim. Biraz tecrübem vardı. Kızlarım da sevdikleri kuşa 'Kızıl' ismini verdiler" dedi. 
Yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisine teslim eden Ardahan, herkesin yaban hayatına destek çıkmasını istedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-05-05 10:33:12

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