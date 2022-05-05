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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarih Lisans Programı akredite oldu

İHA

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programı 2 yıl süreyle akreditasyon edildi.

Tarih Lisans Programı akredite oldu

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programı 2 yıl süreyle akreditasyon edildi.
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Lisans Programına; Fen, Edebiyat, FenEdebiyat, DilTarih ve Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 30 Eylül 2024 tarihine kadar akreditasyon verildi. Bu sonuçla birlikte Tarih Lisans Programı, Fen ve Edebiyat Fakültesi programları arasında ilk defa değerlendirilen ve ilk defa akreditasyon verilen program olma özelliğine sahip oldu.
Akreditasyon öncelikli hedeflerden
Tarih Lisans Programı bölüm başkanı ve yardımcıları ile öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının ortak çaba ve gayretleri sonucunda bu başarının elde edildiğine vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, göreve başladıkları ilk günden itibaren üniversite yönetimi olarak akreditasyona önem verdiklerini dile getirerek: “Akreditasyon süreçleri, üniversite yönetimi olarak öncelik verdiğimiz politikalarımızdan ve hedeflerimizden birisidir. Her yıl programımızın akredite olması ve vermiş oldukları kaliteli eğitimin tescil edilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Üniversitemizin en köklü fakültelerinden Edebiyat Fakültemizin Tarih bölümünün akredite olmasından dolayı mutluluk duyuyor, diğer programlarımız gibi belirli bir kurumsal yapıya ulaşmış olmasından dolayı tüm tarih bölümü ailesini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
FEDEK hakkında
FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, FenEdebiyat, Dil ve TarihCoğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FenEdebiyat Fakültelerindeki eğitimöğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

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