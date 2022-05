Dünyanın önde gelen saygın yükseköğretim sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği dünyanın 17 temel sorununa ve bunlara çözüm olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Sustainable Development GoalsSDG) karşı üniversitelerin performanslarını ölçen Impact Rankings (Etki Sıralamaları) 2022'yi yayınladı.

THE Etki Sıralamaları 2022'de Atatürk Üniversitesi; eğitim, sağlık ve inovasyon alanlarındaki katkılarıyla etkili üniversiteler arasında yer alarak genel sıralamada dünyada 601800 bandında yer aldı. Türkiye sıralamasında ise genel sıralamaya girebilen 58 üniversite arasında 15’inci olan Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında ise 10’uncu oldu.

Atatürk Üniversitesi, Etki Sıralamalarına dâhil olduğu 2020 ve 2021 sonuçlarında 17 başlıktan beşinde sıralamalarda yer alırken bu yıl öğretim, araştırma ve stratejik ortaklıklar yoluyla küresel sorunları ele alma konusundaki güçlü kararlılığının bir yansıması olarak 11 başlıkta daha sıralamalara dâhil olarak toplam 16 başlıkta yer alma başarısı gösterdi.

Öğretim, araştırma, topluma erişim ve kendi kaynaklarının yönetimini kapsayan 100'den fazla ölçüt ve 200'den fazla ölçüme dayanan verilerle 17 SDG başlığında üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği Etki Sıralamalarına dâhil olan üniversitelerin sayısı her geçen yıl artarken, geçen yıldan bu yana %26'lık bir artışla bu yıl genel sıralamada 106 farklı ülkeden 1.406 kurum yer aldı.

Dünya sıralaması Nitelikli Eğitim kategorisinde 101200, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam kategorisinde 401600 ve Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı kategorisinde ise 201300 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, katılımcı üniversite sayısındaki artışa karşın geçmiş yıllarda olduğu gibi SDG 3, SDG 4 ve SDG 9 başlıklarında dünya sıralamasındaki konumunu korudu.

Atatürk Üniversitesinin THE Sıralamasında sürekli yer alma alışkanlığını bu yıl da devam ettirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitelerin performanslarını ölçmek için birçok kuruluşun farklı ölçütleri kullanılarak değerlendirme yaptığını ve farklı ölçütlerin de sıralamaları etkilediğini hatırlatarak şunları söyledi:

Rektör Prof. Dr. Çomaklı: “Başarıyı Kültür Haline Getirdik”

"Üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin de çağın sorunlarına çözümler üretebilmesidir. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak yürütmekte olduğumuz araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleri uluslararası düzeyde sorunlara çözümler sunduğumuzun bir göstergesi olmakla birlikte bunun sonucunda THE Etki Sıralamalarında son üç yıldır dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktayız. Özellikle bu yıl elde ettiğimiz Araştırma Üniversitesi misyonuyla beraber dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara kalıcı çözümler bulma çabamızı kararlılıkla devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilir Bir Geleceğe Ulaşma Konusundaki Güçlü Kararlılığımız Devam Ediyor”

Etki Sıralamalarında sergilenen başarının Atatürk Üniversitesinin dünya için sürdürülebilir bir gelecek oluşturma gayretinin bir göstergesi olduğunu ve üniversitenin doğru yönde ilerlediğinin bir kanıtı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü; öğretim, araştırma, yönetişim, ortaklıklar, katılımlar ve politika üretme yoluyla gerçekleşiyor. Atatürk Üniversitesinin sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma konusundaki güçlü kararlılığı birçok alanda yürütmekte olduğu çalışmalarla devam ediyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2015 yılında tüm Birleşmiş Milletler Üye Devletleri tarafından kabul edilen, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için küresel bir ortaklık içinde daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek elde etmeye yönelik acil eylem çağrısıdır. Yoksulluk, eşitsizlik, iklim değişikliği, çevresel bozulma, barış ve adalet dâhil olmak üzere karşılaşılan küresel zorlukları içine alıyor. Bu alanlara yönelik yapılan çalışmalar ve THE Etki Sıralamalarında elde ettiğimiz başarılardan dolayı tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

