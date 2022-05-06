BB Erzurumspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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BB Erzurumspor,Spor Toto 1. Lig’in 36.haftasında Pazar günü Ankara deplasmanında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürdü.

Teknik Direktör Muzaffer Bilazer gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika süren idmana ısınma hareketleriyle başlayan mavibeyazlılar antrenman dar alanda pas pres ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.

BB Erzurumspor, Cuma günü yapacağı antrenmanın ardından Cumartesi günü hava yoluyla Ankara’ya geçerek kampa girecek.

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