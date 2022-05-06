TYB Erzurum Şubesi’nde şiirlerle bayramlaşma yapıldı

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi'nde geleneksel bayramlaşma programı gerçekleşti.

Dernek binasındaki programda kısa bir selamlama konuşması yapan TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Dünyada ve ülkemizde etkisini hâlâ sürdüren Covid19 nedeniyle son iki yıldır zor günler geçirdiğimizi söyledi.

Konuşmasını, “Salgın hastalığa yakalanarak vefat eden Ali Kurt ve Reşat Coçkun ile birlikte tüm dostlarımıza ve insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemîl niyaz ederim” diye sürdüren İspirli bayramlaşma programına katılanlara teşekkür etti.

Ülkemizdeki kültür ve sanat faaliyetlerine dair fikir alışverişinde de bulunulduğu bayramlaşmaya; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, H. Ömer Özden, İsmail Bingöl, Kübra Genç, Abdulnasır Kımışoğlu, Turhan Kaya, Abdurrahman Zeynal, Nizamettin Korucu, Yüksel Uca, Recep Ertugay, Canan Şimşek, Fırat Aksoy, Hilal Çelik ve diğer üyeler katıldı.

Şair üyelerin kendi şiirlerinden örnekler seslendirdiği bayramlaşma programı gelecek bayramların hayırlara vesile olması dileği ile sona erdi.

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