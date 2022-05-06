Değerlerle hayatına renk kat eTwinning projesi

Kuruculuğu Erzurum’un iki lisesi tarafından yapılan Konya, Isparta ve Almanya’ya kadar uzanan bir çerçevede yürütülen eTwinning projesi "Değerlerle Hayatına Renk Kat" 7 ortaöğretim kurumu, 8 öğretmen ve 49 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Projenin kuruculuğunu Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Müzik öğretmeni Eda Alemdar Çankaya ve Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı öğretmeni Sultan Türkmen birlikte yaparken Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Felsefe öğretmeni Rasime Yıldırım, Şehit Muhammed Ceylan MTAL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Emel Çil, Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni Gülay Tugay, Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL dersleri öğretmeni Rahime Bulduk, Korgan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İHL dersleri öğretmeni Merve Önek, Kannenbäckärland Gymnasium/ Fen Lisesi Almanya Türkçe öğretmeni Rahime Önkol proje yürütücüleri olarak görev aldılar. Farklı lise düzeylerinden 49 öğrencinin katıldığı projede teknolojinin imkanlarıyla eğitime katkıda bulunuldu.

Proje tabanlı öğrenmeyi hedefleyen projede teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde gençlere değerlerimiz tanıtıldı ve farklı aktivitelerle kendilerini ifade etme olanağı sağlanırken, gençlerin farklı düşünmesi beslenirken, mutlu ve üretken nesillerin ortaya çıkmasına da katkı sağlandı. Proje ile gençlerin kültürel değerlerimiz hakkında bilgi edinmeleri sağlanarak, gençlerde estetik anlayış, düş kurma gücü, hayal gücü gibi farklı düşünmeyi besleyen becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Yapılan uygulamalarla gençlerin sorumluluk bilinci gelişti, fikir üretebilen, paylaşan, sorgulayan, sorunlara karşı duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler olmalarına katkı sağlandı. Teknoloji ve mobil uygulamalarla içli dışlı olan gençler web 2.00 araçlarını kullanarak değerleri öğrenirken çevrelerine de öğrettiler. Dijital ortamda gerçekleşen etkinliklerin yanı sıra yarışmalar, hikaye yazma etkinlikleri, şiir dörtlükleri oluşturma, takvim hazırlama gibi etkinliklerle öğrenmenin kalıcı olması sağlandı.

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