TDED Erzurum’dan Anneler Günü programı “Anne en güzel şiirdir”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Kadın Komisyonu tarafından Anneler Günü münasebetiyle “En Güzel Şiir Anne” programı gerçekleştirildi.

Programa genç kızlar ve anneleri katıldı. Türk edebiyatından en güzel anne şiirlerinin okunduğu programda Şehit Murat Ellik’in annesi Züleyha Ellik programın onur konuğu oldu. Şehit annesi olan Züleyha Ellik oğlunun şehit olduğu gün yaşadığı duyguları anlatırken hem kendisi hem salondaki konuklar gözyaşlarına hâkim olamadı. Züleyha Ellik programa kendisini davet eden TDED Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı İstek Bulut’a, komisyon üyelerine ve salonu dolduran kızlar ve annelerine teşekkür etti.

Programda bir konuşma yapan TDED Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı istek Bulut, yeryüzünde yazılmış en güzel şiirin annelerin bizzat kendisinin olduğunu söyleyerek başta şehit anneler, şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladıklarını ifade etti.

TDED Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı İstek Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Kadına bahşedilip de erkeklerde olmayan en önemli meziyetlerin başında Annelik gelmektedir. Anne olabilmek ve bu meziyetle donatılmak ne kadar güzel bir duygudur, şiirlerin en güzelidir annelik. Bizim inancımızda cennet kelimesinin yanına “anne” kelimesi bir serlevha olarak asılıdır. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısıyla mümkündür. Analarımız dilimizin öğreticisidir. Hayatı bize tanıtanlardır. Bu anlamda annelerimiz ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Dünyadaki tüm milletlerde olduğu gibi Türk milletinde de hemen her şairin bir “anne” şiiri vardır. Toplumları, milleti var eden en önemli unsurlardan biri olan dil, en çok anneler aracılığıyla yaşar, çocuklar annelerinden öğrenir dili. Güzel Türkçemizi de koruyup yaşatanların başında annelerimiz vardır: Şiirleriyle, manileriyle, türküleriyle, bilmeceleriyle, ninnileriyle, dua ve yakarışlarıyla Bugün şiirlerle annelerimizi andık. Programımıza onur konuğu olarak davet ettiğimiz şehit annemize bilhassa teşekkür ediyorum. Programımıza katılan tüm müstakbel anneler olan genç kızlarımıza ve sevgili annelerine, programın hazırlanmasında emek veren TDED Erzurum Kadın Komisyonumuzun birbirinden kıymetli üyelerine, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Program sonunda İstek Bulut şehit annesi Züleyha Ellik’e çiçek takdim etti. TDED Komisyon üyeleri de programa katılan annelere çam sakızı çoban armağanı hediyeler verdiler. Günün hatırasına çekilen fotoğrafla program sona erdi.

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