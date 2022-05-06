BB Erzurumspor’da hedef Süper Lig Teknik Direktör Muzaffer Bilazer: "Bizim için köprüden önce son çıkış”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BB Erzurumspor’da hedef Süper Lig Teknik Direktör Muzaffer Bilazer: "Bizim için köprüden önce son çıkış”

İHA

BB Erzurumspor’da hedef Süper Lig Teknik Direktör Muzaffer Bilazer: "Bizim için köprüden önce son çıkış”

TFF 1. Ligde playoff’a kalmayı garantileyen BB Erzurumspor’da hedef yeniden süper lige yükselmek.
Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, yönetiminde Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılar ligi ilk dört içerisinde tamamlayarak playoff yarı final maçlarını avantajlı oynamak istiyor. Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, antrenman öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Kocaeli maçıyla playoff’u garantiledik. İlk ikiden süper lige çıkmayı hedeflemiştik ancak bunu ıskaladık. Şampiyonluk hedefimiz devam ediyor. Buna da çok uzak değiliz. Yakınız. Bu hafta Gençlerbirliği, sonra Keçiören ve Denizli maçı ile bu periyodu tamamlayacağız. Hedefimiz en iyi yerde ligi tamamlamak. İlk maçı deplasmanda ikinci maçı kendi sahamızda oynamak istiyoruz. Şu an oyuncularımın performansı istediğimiz seviyede. Bu yükselişimi camia olarak bir uyanışa çevirmemiz lazım. Camiamızdan destek bekliyoruz. Bizim için köprüden öncesi son çıkış. Keçiören maçında 20 bin taraftarı sahaya bekliyoruz. Şampiyonluk için önemli bir favoriyiz. Tüm şehrin sahayı doldurmasını istiyoruz” diye konuştu.
BB Erzurumspor’un başarılı forveti Olenara ise “Son haftalarda kaybetmeme alışkanlığı kazandık. Bunu tabiî ki hocamızın büyük katkısı oldu. her gün daha da iyiye gidiyoruz. Daha da iyisi gelecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6'ncı kattan düşen Azra'dan sevindiren haber
YEREL HABERLER 6'ncı kattan düşen Azra'dan sevindiren haber
TDED Erzurum’dan Anneler Günü programı “Anne en güzel şiirdir”
YEREL HABERLER TDED Erzurum’dan Anneler Günü programı “Anne en güzel ...
Yaban hayatta ayılarla yan yana
YEREL HABERLER Yaban hayatta ayılarla yan yana
Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Değerlerle hayatına renk kat eTwinning projesi
YEREL HABERLER Değerlerle hayatına renk kat eTwinning projesi
TYB Erzurum Şubesi’nde şiirlerle bayramlaşma yapıldı
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi’nde şiirlerle bayramlaşma yapıldı
BB Erzurumspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Atatürk Üniversitesi, The Impact Rankings 2022’de büyük bir başarı göstererek 17 başlıktan 16’sında yer aldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, The Impact Rankings 2022’de ...
Çaya uçan otomobilde kaybolan babayı arama çalışmalarında 7'nci gün
YEREL HABERLER Çaya uçan otomobilde kaybolan babayı arama ...
Kazada suda kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Vali Memiş, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı
YEREL HABERLER Kazada suda kaybolan vatandaşı arama çalışmaları ...
Oltu Devlet Hastanesi’nden "Dünya El Hijyeni" standı
YEREL HABERLER Oltu Devlet Hastanesi’nden "Dünya El Hijyeni" standı
Tarih Lisans Programı akredite oldu
YEREL HABERLER Tarih Lisans Programı akredite oldu
Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen’den tepki
YEREL HABERLER Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan ...
Kaza sonrası suda kaybolan Bulut’u arama çalışmaları 8’inci günde de devam ediyor
YEREL HABERLER Kaza sonrası suda kaybolan Bulut’u arama çalışmaları ...
Kanadı kırık kara çaylağı 10 kilometre kucağında taşıdı
YEREL HABERLER Kanadı kırık kara çaylağı 10 kilometre kucağında ...
AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Cebeci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Parti eski Belediye Meclis Üyesi Cebeci hayatını ...
MHP’den şölen tadında bayramlaşma
YEREL HABERLER MHP’den şölen tadında bayramlaşma
Anne ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan baba için Van'dan bot getirildi
YEREL HABERLER Anne ve kızının öldüğü kazada çayda kaybolan baba ...
Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 123 bin 460’a yükseldi Erzurum mart ayı taşıt varlığı açıklandı
YEREL HABERLER Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 123 bin ...
Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara
YEREL HABERLER Saklı Cennet ‘Yedigöller’ de büyüleyici manzara
Erzurum’dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret
YEREL HABERLER Erzurum’dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.