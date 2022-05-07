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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Valisi Memiş, Minik Ceren’i ziyaret etti

İHA

Erzurum Valisi Memiş, Minik Ceren’i ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş, 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Vali Memiş, “Kızımızın sağlığına kavuşması adeta bizlere bayram hediyesi oldu” dedi.
Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde 15 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından servis odasına alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Alpsoy'u hastanede ziyaret etti.
Ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı. Hastanede Alpsoy'un annesi Figen ve babası Recep ile sohbet eden Memiş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Alpsoy'un hayati tehlikeyi atlatmasına çok sevindiklerini söyledi.
Tüm Türkiye'nin Ceren Azra için dua ettiğini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:
"Kızımızın sağlığına kavuşması adeta bizlere bayram hediyesi oldu. Herkesin evladı değerli, dünyalar bir tarafa onların sağlığı bir tarafa. Biz devlet olarak 83 milyonun can ve mal emniyetini korumak için çaba sarf ediyoruz. Olayı gören Ahmet, anlık refleksi ve büyük kahramanlık örneği göstererek adeta kendi hayatını hiçe sayıp Azra'yı kurtarmak için hamlede bulundu. Azra neredeyse 20 gündür yoğun bakımdaydı. İlk günlerde hayati tehlikesi vardı, bugün normal servise çıktı. Bunun mutluğunu yaşıyoruz."
Ceren Azra'nın babası Recep Alpsoy da olayın başından beri süreci yakından takip eden devlet yetkililerine ve doktorlara teşekkür etti.
Kızının hayatını kurtaranlara teşekkür eden Alpsoy, şunları kaydetti:
"Ahmet kardeşim artık bizim canımız ciğerimiz, her şeyimiz, adeta 'baba' diyeceğimiz birisi. Ahmet hepimize bir can verdi. İnşallah ayağı da tez zamanda iyileşir. Çocuğumuz yoğun bakımda olduğundan ramazan bayramını buruk geçmiştik. Bizim bayramımız şimdi başlıyor. Kızımız normal servise geçti, yanımızda olması, gözlerini açması, nefes alması bize yetiyor. Babalık duygusunu ilk kızım olduğu için Azra'da yaşamıştım, şu anda gözlerini açması ilk baba olduğum günlere götürdü. O kadar mutluyum ki babalık duygusunu yeniden yaşar gibiyim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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