Öz: “Anneler kadar özel bir gün”

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Anneler Günü’nün bir çok ülkede anneleri anmak ve onurlandırmak için kutlanan özel bir gün olduğunu söyledi.

Birçok ülkede farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü’nün en az anneler kadar özel bir gün olduğunu belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Anneler için yapılan her şey ve anneler için belirlenen her an özeldir” dedi.

Yayımladığı mesajda Anneler Günü’nün milattan önceye dayanan köklü bir gelenek olduğunu hatırlatan Başkan Öz, şunları söyledi:

“Anne, kainatın en değerli ve en şerefli varlığı olan insanın dünyaya geliş sebebidir. Anne, cennet ayağının altına serilendir. Karşılıksız gerçek sevginin, merhametin, şefkatin vücut bulmuş halidir. Geleceğe uzanan yolda ilk dayanağımız, ilk rehberimiz ve koruyucumuz olan annelerimiz aynı zamanda ilk öğretmenlerimizdir. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, toplumun temel direğini oluşturmaktadır. Dünyanın her yerinde, hangi dil ve hangi ırka ait olursa olsun tüm anneler merhamet, iyilik, güzellik, sabır, ve adalet gibi erdemlerle geleceği şekillendirirler. Bu nedenle dünyaya geliş sebebimiz, öğretmenimiz, yol gösterenimiz ve ruhumuzu besleyen sevgi kaynağımız olan anneler için ayrılan bugün, günlerin en güzeli, en özeli ve en değerlisidir. Anneler Günü, onlara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz sevgiyi göstermek için bulunmaz bir fırsattır. Evlatlar olarak annelerimizi bu özel günde onurlandırırken evlatlarını aziz vatana şehit ve gazi olarak armağan eden gerçek kahramanlarımızı da unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum.”

