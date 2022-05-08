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Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti

DHA

Olimpiyat madalyasını annesine hediye etti


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)BREZİLYA'da düzenlenen 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazanan evli ve 3 çocuk babası judocu Erkan Esenboğa (36) memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Esenboğa, gittiği evinin önünde kendisini bekleyen annesi, ağabeyi, eşi ve çocuklarına sarılarak mutluluğunu paylaştı. Esenboğa, gururla taşıdığı olimpiyat madalyasını boynundan çıkarıp annesi Sevgi Evenboğa'nın boynuna takarak Anneler Günü'nü kutladı.
Erkan Esenboğa, 7 yaşında başladığı judo sporuna babasının hastalığı sebebiyle ara verdi. Ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonucu işitme engelli olan Erkan Esenboğa, 2011'de geri döndüğü sporla tüm engelleri geçerek madalyaları topladı. Antrenörü Yaşar Elen'le ulusal müsabakalarda birincilik kürsüsüne çıkan Esenboğa; 2012, 2016 dünya şampiyonalarında müsabaka ve kata dalında çifter altın madalya alırken, 2014 Bulgaristan'da yapılan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'nda bronz, 2017 yılında Samsun'da organize edilen olimpiyatta ise altın madalya kazandı. Esenboğa, son olarak 215 Mayıs'ta Brezilya'da yapılan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'nda 60 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Hava limanındaki karşılamaya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, milli sporcunun antrenörü Yaşar Elem, sporcu arkadaşları katıldı. Konvoy halinde merkez Aziziye ilçesindeki evine giden Esenboğa'yı burada annesi, ağabeyi, eşi ve 3 oğlu karşıladı. Milli judocu Esenboğa elini öptüğü annesinin boynuna madalyasını takarak gününü kutladı. Oğlunun yanaklarından öpen anne Sevgi Esenboğa, "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Bu gururu her zaman bizlere ve ülkene yaşattın. Allah seni hiçbir zaman darda bırakmasın. Yabancı ülkelerde Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutuyorsun. Seninle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.
'MADALYAM ANNEM İÇİN'
Üçüncü olimpiyat madalyasını kazandığını ve gittiği her olimpiyattan eli boş dönmediğini belirten Erkan Esenboğa, "Gittiğim her yerde ülkemi başarı ile temsil ettim. Anneme, eşime ve çocuklarıma bu gururu bir kez daha yaşattığım için mutluyum. Bu madalyamı annem için kazanmıştım. Dönüş tarihimin Anneler Günü'ne denk geldiğini bildiğim için kendisine böyle bir sürpriz yapmak istedim. Buradan başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum. Üç erkek evladım var. Üç de olimpiyat madalyam. Bundan sonraki hedefim 3 yıl sonra yapılacak olan olimpiyata da katılıp bu sporu antrenör olarak sürdürmek" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-05-08 10:44:27

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